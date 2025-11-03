TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő Umi ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) UMI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UMI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: UMI

UMI árinformációk

Mi a(z) UMI

UMI hivatalos webhely

UMI tokenomikai adatai

UMI árelőrejelzés

Umi Ár (UMI)

Nem listázott

1 UMI-USD élő ár:

$0.00023241
$0.00023241$0.00023241
0.00%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
Umi (UMI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:50:46 (UTC+8)

Umi (UMI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.065007
$ 0.065007$ 0.065007

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7.08%

-7.08%

Umi (UMI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)UMI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UMI valaha volt legmagasabb ára $ 0.065007, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UMI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -7.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Umi (UMI) piaci információk

$ 13.32K
$ 13.32K$ 13.32K

--
----

$ 23.24K
$ 23.24K$ 23.24K

57.32M
57.32M 57.32M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Umi jelenlegi piaci plafonja $ 13.32K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UMI keringésben lévő tokenszáma 57.32M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 23.24K.

Umi (UMI) árelőzmények USD

A(z) UmiUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Umi USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Umi USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Umi USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-97.25%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Umi (UMI)

Umi is a cat-themed memecoin launched on Base, inspired by a cute character we illustrated ourselves. The cat behind Umi is already popular on Instagram, where it has gathered a loyal following, and now takes on new life as the mascot of the token. Umi also makes history as the first memecoin ever launched through Deepr.fun, a brand-new and innovative launchpad on Base......................................

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Umi (UMI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Umi árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Umi (UMI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Umi (UMI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Umi rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Umi árelőrejelzését most!

UMI helyi valutákra

Umi (UMI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Umi (UMI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) UMI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Umi (UMI)

Mennyit ér ma a(z) Umi (UMI)?
A(z) élő UMI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) UMI ára a(z) USD esetében?
A(z) UMI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Umi piaci plafonja?
A(z) UMI piaci plafonja $ 13.32K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) UMI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) UMI keringésben lévő tokenszáma 57.32M USD.
Mi volt a(z) UMI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) UMI mindenkori legmagasabb ára 0.065007 USD.
Mi volt a(z) UMI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) UMI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) UMI kereskedési volumene?
A(z) UMI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) UMI ára emelkedni fog idén?
A(z) UMI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) UMI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:50:46 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

