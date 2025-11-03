Umbrella Network (UMB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.64% Árváltozás (1D) -45.06% Árváltozás (7D) -38.03% Árváltozás (7D) -38.03%

Umbrella Network (UMB) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)UMB legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UMB valaha volt legmagasabb ára $ 2.62, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UMB változása a következő volt: -0.64% az elmúlt órában, -45.06% az elmúlt 24 órában, és -38.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Umbrella Network (UMB) piaci információk

Piaci érték $ 62.81K$ 62.81K $ 62.81K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 65.52K$ 65.52K $ 65.52K Forgalomban lévő készlet 429.02M 429.02M 429.02M Teljes tokenszám 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464

A(z) Umbrella Network jelenlegi piaci plafonja $ 62.81K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UMB keringésben lévő tokenszáma 429.02M, és a teljes tokenszám 447532308.6155464. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 65.52K.