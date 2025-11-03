UltraXRP (ULTRAXRP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 2.29 $ 2.29 $ 2.29 24h alacsony $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 24h magas 24h alacsony $ 2.29$ 2.29 $ 2.29 24h magas $ 2.43$ 2.43 $ 2.43 Minden idők csúcspontja $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 Legalacsonyabb ár $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 Árváltozás (1H) -0.13% Árváltozás (1D) -5.60% Árváltozás (7D) -10.67% Árváltozás (7D) -10.67%

UltraXRP (ULTRAXRP) valós idejű ár: $2.29. Az elmúlt 24 órában, a(z)ULTRAXRP legalacsonyabb ára $ 2.29, legmagasabb ára pedig $ 2.43 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ULTRAXRP valaha volt legmagasabb ára $ 3.61, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 2.09 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ULTRAXRP változása a következő volt: -0.13% az elmúlt órában, -5.60% az elmúlt 24 órában, és -10.67% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

UltraXRP (ULTRAXRP) piaci információk

Piaci érték $ 38.92K$ 38.92K $ 38.92K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 38.92K$ 38.92K $ 38.92K Forgalomban lévő készlet 16.97K 16.97K 16.97K Teljes tokenszám 16,972.66151399082 16,972.66151399082 16,972.66151399082

A(z) UltraXRP jelenlegi piaci plafonja $ 38.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ULTRAXRP keringésben lévő tokenszáma 16.97K, és a teljes tokenszám 16972.66151399082. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 38.92K.