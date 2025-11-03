TőzsdeDEX+
A(z) élő UltraXRP ár ma 2.29 USD. Kövesd nyomon a(z) ULTRAXRP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ULTRAXRP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ULTRAXRP

ULTRAXRP árinformációk

Mi a(z) ULTRAXRP

ULTRAXRP hivatalos webhely

ULTRAXRP tokenomikai adatai

ULTRAXRP árelőrejelzés

UltraXRP Logó

UltraXRP Ár (ULTRAXRP)

Nem listázott

1 ULTRAXRP-USD élő ár:

$2.29
$2.29$2.29
-5.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
UltraXRP (ULTRAXRP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:19:47 (UTC+8)

UltraXRP (ULTRAXRP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 2.29
$ 2.29$ 2.29
24h alacsony
$ 2.43
$ 2.43$ 2.43
24h magas

$ 2.29
$ 2.29$ 2.29

$ 2.43
$ 2.43$ 2.43

$ 3.61
$ 3.61$ 3.61

$ 2.09
$ 2.09$ 2.09

-0.13%

-5.60%

-10.67%

-10.67%

UltraXRP (ULTRAXRP) valós idejű ár: $2.29. Az elmúlt 24 órában, a(z)ULTRAXRP legalacsonyabb ára $ 2.29, legmagasabb ára pedig $ 2.43 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ULTRAXRP valaha volt legmagasabb ára $ 3.61, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 2.09 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ULTRAXRP változása a következő volt: -0.13% az elmúlt órában, -5.60% az elmúlt 24 órában, és -10.67% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

UltraXRP (ULTRAXRP) piaci információk

$ 38.92K
$ 38.92K$ 38.92K

--
----

$ 38.92K
$ 38.92K$ 38.92K

16.97K
16.97K 16.97K

16,972.66151399082
16,972.66151399082 16,972.66151399082

A(z) UltraXRP jelenlegi piaci plafonja $ 38.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ULTRAXRP keringésben lévő tokenszáma 16.97K, és a teljes tokenszám 16972.66151399082. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 38.92K.

UltraXRP (ULTRAXRP) árelőzmények USD

A(z) UltraXRPUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.136204016510586.
A(z) UltraXRP USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.6719132510.
A(z) UltraXRP USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.5234326280.
A(z) UltraXRP USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.7703542095070244.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.136204016510586-5.60%
30 nap$ -0.6719132510-29.34%
60 nap$ -0.5234326280-22.85%
90 nap$ -0.7703542095070244-25.17%

Mi a(z) UltraXRP (ULTRAXRP)

UltraXRP is a decentralized, auto-yielding token pegged 1:1 with XRP, designed to deliver passive, frictionless rewards through a self-reflecting mechanism. It operates within the UltraBlue ecosystem, which leverages automated liquidity, arbitrage, and conversion fees to generate sustainable yield. The token is backed by XRP and stores the underlying asset within its smart contract, allowing holders to benefit from price exposure to XRP while earning rewards without staking or custody requirements. UltraXRP functions as both a reward-bearing asset and a component of broader cross-token liquidity pools in the RocketFi ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

UltraXRP (ULTRAXRP) Erőforrás

Hivatalos webhely

UltraXRP árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) UltraXRP (ULTRAXRP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) UltraXRP (ULTRAXRP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) UltraXRP rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) UltraXRP árelőrejelzését most!

ULTRAXRP helyi valutákra

UltraXRP (ULTRAXRP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) UltraXRP (ULTRAXRP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ULTRAXRP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: UltraXRP (ULTRAXRP)

Mennyit ér ma a(z) UltraXRP (ULTRAXRP)?
A(z) élő ULTRAXRP ár a(z) USD esetében 2.29 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ULTRAXRP ára a(z) USD esetében?
A(z) ULTRAXRP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 2.29. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) UltraXRP piaci plafonja?
A(z) ULTRAXRP piaci plafonja $ 38.92K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ULTRAXRP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ULTRAXRP keringésben lévő tokenszáma 16.97K USD.
Mi volt a(z) ULTRAXRP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ULTRAXRP mindenkori legmagasabb ára 3.61 USD.
Mi volt a(z) ULTRAXRP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ULTRAXRP mindenkori legalacsonyabb ára 2.09 USD.
Mekkora a(z) ULTRAXRP kereskedési volumene?
A(z) ULTRAXRP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ULTRAXRP ára emelkedni fog idén?
A(z) ULTRAXRP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ULTRAXRP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:19:47 (UTC+8)

UltraXRP (ULTRAXRP) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

