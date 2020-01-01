Ultimate Frog Racing (UFR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ultimate Frog Racing (UFR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ultimate Frog Racing (UFR) tokennel kapcsolatos információk Ultimate Frog Racing (UFR): The world’s most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace. We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT. Hivatalos webhely: https://www.ultimatefrogracing.com/ Vásárolj most UFR tokent!

Ultimate Frog Racing (UFR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ultimate Frog Racing (UFR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 61.17K $ 61.17K $ 61.17K Teljes tokenszám: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 61.17K $ 61.17K $ 61.17K Minden idők csúcspontja: $ 0.00367674 $ 0.00367674 $ 0.00367674 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Ultimate Frog Racing (UFR) áráról

Ultimate Frog Racing (UFR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ultimate Frog Racing (UFR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó UFR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező UFR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) UFR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UFR token élő árfolyamát!

UFR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UFR kapcsán? UFR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) UFR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!