Ulord (UT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ulord (UT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ulord (UT) tokennel kapcsolatos információk Ulord is a peer-to-peer value transfer public blockchain. Through building its blockchain underlying architecture and digital resource distribution protocols, it enables third-party developers to explore their own applications over open-source agreements to form a complete ecology of blockchain technology and applications. Based on various rules and protocols created by Ulord, it loads various types of digital resource application scenarios including text, pictures, music, video and software, providing a direct docking platform for information creators and consumers. Ulord Foundation, registered in Singapore, is the main operator of the Ulord project. It is determined to use the blockchain technology to create a new digital resource interaction platform. Ulord Foundation will standardize and manage the technology development, application docking, promotion and other related work of the Ulord Project. Ulord team brings together a large number of high-level R & D personnel led by more than 10 PhDs, with comprehensive blockchain technology application development capabilities. More than 50 excellent programmers and algorithm engineers in the technology development team have backgrounds in areas such as blockchain, cryptography, Internet information security, big data, cloud computing, artificial intelligence, finance, and management. There are senior scientists in cryptography and blockchain, and specialized blockchain project investors. In addition, Ulord team also maintains close cooperation with research institutes such as Windsor University in Canada, National University of Defense Technology, Wuhan University, Beihang University, Chinese Academy of Sciences and South China University of Technology, etc. Hivatalos webhely: https://ulord.one/ Vásárolj most UT tokent!

Ulord (UT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ulord (UT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.98K $ 5.98K $ 5.98K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 149.45M $ 149.45M $ 149.45M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 39.99K $ 39.99K $ 39.99K Minden idők csúcspontja: $ 0.185961 $ 0.185961 $ 0.185961 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Ulord (UT) áráról

Ulord (UT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ulord (UT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó UT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező UT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) UT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UT token élő árfolyamát!

UT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UT kapcsán? UT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) UT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!