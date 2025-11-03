TőzsdeDEX+
A(z) élő UFO Token ár ma 0.00001432 USD. Kövesd nyomon a(z) UFO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UFO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: UFO

UFO árinformációk

Mi a(z) UFO

UFO hivatalos webhely

UFO tokenomikai adatai

UFO árelőrejelzés

UFO Token Logó

UFO Token Ár (UFO)

Nem listázott

-4.60%1D
UFO Token (UFO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:50:15 (UTC+8)

UFO Token (UFO) árinformáció (USD)

UFO Token (UFO) valós idejű ár: $0.00001432. Az elmúlt 24 órában, a(z)UFO legalacsonyabb ára $ 0.00001432, legmagasabb ára pedig $ 0.00001535 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UFO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00011309, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000301 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UFO változása a következő volt: -0.29% az elmúlt órában, -4.19% az elmúlt 24 órában, és -20.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

UFO Token (UFO) piaci információk

A(z) UFO Token jelenlegi piaci plafonja $ 13.08M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UFO keringésben lévő tokenszáma 913.77B, és a teljes tokenszám 913771813137.5978. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.08M.

UFO Token (UFO) árelőzmények USD

A(z) UFO TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) UFO Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000047047.
A(z) UFO Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000058888.
A(z) UFO Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.000024562080392017375.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.19%
30 nap$ -0.0000047047-32.85%
60 nap$ -0.0000058888-41.12%
90 nap$ -0.000024562080392017375-63.17%

Mi a(z) UFO Token (UFO)

UFO Token stands as a pivotal amplifier within the pTGC ecosystem, strategically engineered to foster unity between the Richard Heart (RH) ecosystem and The Grays Currency. Designed with precision, UFO Token operates as a catalyst, intensifying bot activity and token volume for both its own token and PTGC. Central to its architecture is a 6% buy and sell fee structure, meticulously structured to deliver rewards to holders, LP providers, and pTGC enthusiasts alike. Leveraging the same cutting-edge technology utilized to capture fees within PTGC, UFO Token extends its reach, motivating holders of RH coins to pair them with UFO. This symbiotic relationship not only expands our network but also amplifies our volume, culminating in greater rewards for all stakeholders.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

UFO Token (UFO) Erőforrás

Hivatalos webhely

UFO Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) UFO Token (UFO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) UFO Token (UFO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) UFO Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) UFO Token árelőrejelzését most!

UFO helyi valutákra

UFO Token (UFO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) UFO Token (UFO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) UFO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: UFO Token (UFO)

Mennyit ér ma a(z) UFO Token (UFO)?
A(z) élő UFO ár a(z) USD esetében 0.00001432 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) UFO ára a(z) USD esetében?
A(z) UFO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00001432. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) UFO Token piaci plafonja?
A(z) UFO piaci plafonja $ 13.08M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) UFO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) UFO keringésben lévő tokenszáma 913.77B USD.
Mi volt a(z) UFO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) UFO mindenkori legmagasabb ára 0.00011309 USD.
Mi volt a(z) UFO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) UFO mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000301 USD.
Mekkora a(z) UFO kereskedési volumene?
A(z) UFO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) UFO ára emelkedni fog idén?
A(z) UFO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) UFO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:50:15 (UTC+8)

UFO Token (UFO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

