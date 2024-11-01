UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokennel kapcsolatos információk

UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS.

DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT.

Hivatalos webhely:
https://www.digift.sg/user/login
Fehér könyv:
https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20241101-first-tokenized-investment-fund.html

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 10.34K
Teljes tokenszám:
$ 100.00
Keringésben lévő tokenszám:
$ 100.00
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 10.34K
Minden idők csúcspontja:
$ 103.39
Minden idők mélypontja:
$ 100.25
Jelenlegi ár:
$ 103.39
UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó UMINT tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező UMINT token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) UMINT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UMINT token élő árfolyamát!

UMINT árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UMINT kapcsán? UMINT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.