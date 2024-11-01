UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokennel kapcsolatos információk UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT. Hivatalos webhely: https://www.digift.sg/user/login Fehér könyv: https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20241101-first-tokenized-investment-fund.html Vásárolj most UMINT tokent!

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.34K $ 10.34K $ 10.34K Teljes tokenszám: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.34K $ 10.34K $ 10.34K Minden idők csúcspontja: $ 103.39 $ 103.39 $ 103.39 Minden idők mélypontja: $ 100.25 $ 100.25 $ 100.25 Jelenlegi ár: $ 103.39 $ 103.39 $ 103.39 További tudnivalók a(z) UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) áráról

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó UMINT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező UMINT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) UMINT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UMINT token élő árfolyamát!

UMINT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UMINT kapcsán? UMINT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) UMINT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!