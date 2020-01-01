Tyke The Elephant (TYKE) tokenomikai adatai
Tyke The Elephant (TYKE) tokennel kapcsolatos információk
Another token of MartyrFi narrative to remember Tyke the Elephant. She was a female African bush elephant captured as a baby and shipped to the United States, where She was brutalised and instilled fear upon during the training for the circus, and shot 87 times whilst on the streets of Honolulu, Hawaii. She died of her injuries. She was forgotten but she will have a special place in our hearts forever
The token is built to remember and honour Tyke the elephant. The project is also built around being charitable towards elephants who may go through the same sort of abuse.
Tyke The Elephant (TYKE) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tyke The Elephant (TYKE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Tyke The Elephant (TYKE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Tyke The Elephant (TYKE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó TYKE tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező TYKE token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) TYKE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TYKE token élő árfolyamát!
TYKE árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TYKE kapcsán? TYKE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.