Tyke The Elephant (TYKE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tyke The Elephant (TYKE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tyke The Elephant (TYKE) tokennel kapcsolatos információk Another token of MartyrFi narrative to remember Tyke the Elephant. She was a female African bush elephant captured as a baby and shipped to the United States, where She was brutalised and instilled fear upon during the training for the circus, and shot 87 times whilst on the streets of Honolulu, Hawaii. She died of her injuries. She was forgotten but she will have a special place in our hearts forever The token is built to remember and honour Tyke the elephant. The project is also built around being charitable towards elephants who may go through the same sort of abuse. Hivatalos webhely: https://www.tykeonsol.com Vásárolj most TYKE tokent!

Tyke The Elephant (TYKE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tyke The Elephant (TYKE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.62K $ 12.62K $ 12.62K Teljes tokenszám: $ 755.48M $ 755.48M $ 755.48M Keringésben lévő tokenszám: $ 755.48M $ 755.48M $ 755.48M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.62K $ 12.62K $ 12.62K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Tyke The Elephant (TYKE) áráról

Tyke The Elephant (TYKE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tyke The Elephant (TYKE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TYKE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TYKE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TYKE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TYKE token élő árfolyamát!

TYKE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TYKE kapcsán? TYKE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TYKE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

