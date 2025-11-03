Tycoon by Shareland (TYCOON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00346764 $ 0.00346764 $ 0.00346764 24h alacsony $ 0.00560965 $ 0.00560965 $ 0.00560965 24h magas 24h alacsony $ 0.00346764$ 0.00346764 $ 0.00346764 24h magas $ 0.00560965$ 0.00560965 $ 0.00560965 Minden idők csúcspontja $ 0.00930064$ 0.00930064 $ 0.00930064 Legalacsonyabb ár $ 0.00082772$ 0.00082772 $ 0.00082772 Árváltozás (1H) -0.37% Árváltozás (1D) -15.82% Árváltozás (7D) +70.26% Árváltozás (7D) +70.26%

Tycoon by Shareland (TYCOON) valós idejű ár: $0.00359644. Az elmúlt 24 órában, a(z)TYCOON legalacsonyabb ára $ 0.00346764, legmagasabb ára pedig $ 0.00560965 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TYCOON valaha volt legmagasabb ára $ 0.00930064, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00082772 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TYCOON változása a következő volt: -0.37% az elmúlt órában, -15.82% az elmúlt 24 órában, és +70.26% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tycoon by Shareland (TYCOON) piaci információk

Piaci érték $ 840.29K$ 840.29K $ 840.29K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Forgalomban lévő készlet 233.79M 233.79M 233.79M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Tycoon by Shareland jelenlegi piaci plafonja $ 840.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TYCOON keringésben lévő tokenszáma 233.79M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.59M.