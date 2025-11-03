Tycoon by Shareland Ár (TYCOON)
-0.37%
-15.82%
+70.26%
+70.26%
Tycoon by Shareland (TYCOON) valós idejű ár: $0.00359644. Az elmúlt 24 órában, a(z)TYCOON legalacsonyabb ára $ 0.00346764, legmagasabb ára pedig $ 0.00560965 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TYCOON valaha volt legmagasabb ára $ 0.00930064, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00082772 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TYCOON változása a következő volt: -0.37% az elmúlt órában, -15.82% az elmúlt 24 órában, és +70.26% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Tycoon by Shareland jelenlegi piaci plafonja $ 840.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TYCOON keringésben lévő tokenszáma 233.79M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.59M.
A(z) Tycoon by SharelandUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000676002415422617.
A(z) Tycoon by Shareland USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0011970016.
A(z) Tycoon by Shareland USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Tycoon by Shareland USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ -0.000676002415422617
|-15.82%
|30 nap
|$ +0.0011970016
|+33.28%
|60 nap
|$ 0
|--
|90 nap
|$ 0
|--
Tycoon is an AI agent that functions as an intelligent interface for the Shareland protocol, a decentralized platform designed to bring the real estate market on-chain. The project's primary purpose is to solve the long-standing problem of illiquidity in real estate by creating synthetic digital assets called SQFT tokens. These tokens are pegged to the average price per square foot of real-world geographic locations, such as individual neighborhoods and cities. Tycoon provides users with market insights, data analysis, and a streamlined way to transact these SQFT tokens, thereby gaining exposure to the value of housing markets without the complexities of direct property ownership. The agent is built to operate within the Virtuals Protocol ecosystem, utilizing Agent Commerce Protocol (ACP) to facilitate user transactions and interactions.
