A(z) élő Tycoon by Shareland ár ma 0.00359644 USD. Kövesd nyomon a(z) TYCOON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TYCOON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TYCOON

TYCOON árinformációk

Mi a(z) TYCOON

TYCOON hivatalos webhely

TYCOON tokenomikai adatai

TYCOON árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Tycoon by Shareland Logó

Tycoon by Shareland Ár (TYCOON)

Nem listázott

1 TYCOON-USD élő ár:

$0.00359644
-15.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Tycoon by Shareland (TYCOON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:49:59 (UTC+8)

Tycoon by Shareland (TYCOON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00346764
24h alacsony
$ 0.00560965
24h magas

$ 0.00346764
$ 0.00560965
$ 0.00930064
$ 0.00082772
-0.37%

-15.82%

+70.26%

+70.26%

Tycoon by Shareland (TYCOON) valós idejű ár: $0.00359644. Az elmúlt 24 órában, a(z)TYCOON legalacsonyabb ára $ 0.00346764, legmagasabb ára pedig $ 0.00560965 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TYCOON valaha volt legmagasabb ára $ 0.00930064, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00082772 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TYCOON változása a következő volt: -0.37% az elmúlt órában, -15.82% az elmúlt 24 órában, és +70.26% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tycoon by Shareland (TYCOON) piaci információk

$ 840.29K
--
$ 3.59M
233.79M
1,000,000,000.0
A(z) Tycoon by Shareland jelenlegi piaci plafonja $ 840.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TYCOON keringésben lévő tokenszáma 233.79M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.59M.

Tycoon by Shareland (TYCOON) árelőzmények USD

A(z) Tycoon by SharelandUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000676002415422617.
A(z) Tycoon by Shareland USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0011970016.
A(z) Tycoon by Shareland USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Tycoon by Shareland USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000676002415422617-15.82%
30 nap$ +0.0011970016+33.28%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Tycoon by Shareland (TYCOON)

Tycoon is an AI agent that functions as an intelligent interface for the Shareland protocol, a decentralized platform designed to bring the real estate market on-chain. The project's primary purpose is to solve the long-standing problem of illiquidity in real estate by creating synthetic digital assets called SQFT tokens. These tokens are pegged to the average price per square foot of real-world geographic locations, such as individual neighborhoods and cities. Tycoon provides users with market insights, data analysis, and a streamlined way to transact these SQFT tokens, thereby gaining exposure to the value of housing markets without the complexities of direct property ownership. The agent is built to operate within the Virtuals Protocol ecosystem, utilizing Agent Commerce Protocol (ACP) to facilitate user transactions and interactions.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Tycoon by Shareland (TYCOON) Erőforrás

Hivatalos webhely

Tycoon by Shareland árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Tycoon by Shareland (TYCOON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Tycoon by Shareland (TYCOON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Tycoon by Shareland rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Tycoon by Shareland árelőrejelzését most!

TYCOON helyi valutákra

Tycoon by Shareland (TYCOON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Tycoon by Shareland (TYCOON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TYCOON token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Tycoon by Shareland (TYCOON)

Mennyit ér ma a(z) Tycoon by Shareland (TYCOON)?
A(z) élő TYCOON ár a(z) USD esetében 0.00359644 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TYCOON ára a(z) USD esetében?
A(z) TYCOON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00359644. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Tycoon by Shareland piaci plafonja?
A(z) TYCOON piaci plafonja $ 840.29K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TYCOON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TYCOON keringésben lévő tokenszáma 233.79M USD.
Mi volt a(z) TYCOON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TYCOON mindenkori legmagasabb ára 0.00930064 USD.
Mi volt a(z) TYCOON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TYCOON mindenkori legalacsonyabb ára 0.00082772 USD.
Mekkora a(z) TYCOON kereskedési volumene?
A(z) TYCOON élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TYCOON ára emelkedni fog idén?
A(z) TYCOON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TYCOON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Tycoon by Shareland (TYCOON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

