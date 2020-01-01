TXN Club (TXN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TXN Club (TXN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TXN Club (TXN) tokennel kapcsolatos információk TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space. https://docs.txntech.club/ CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1 Over 370eth raised in 3 rounds! Key Features: P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism much more - to be found in the TXN Litepaper Hivatalos webhely: https://txntech.club/ Fehér könyv: https://docs.txntech.club/ Vásárolj most TXN tokent!

TXN Club (TXN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TXN Club (TXN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.82K $ 14.82K $ 14.82K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 18.26M $ 18.26M $ 18.26M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 81.17K $ 81.17K $ 81.17K Minden idők csúcspontja: $ 0.05545 $ 0.05545 $ 0.05545 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00081166 $ 0.00081166 $ 0.00081166 További tudnivalók a(z) TXN Club (TXN) áráról

TXN Club (TXN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TXN Club (TXN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TXN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TXN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TXN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TXN token élő árfolyamát!

