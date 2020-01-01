Tx24 (TXT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tx24 (TXT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tx24 (TXT) tokennel kapcsolatos információk Tx24 is the most advanced global crypto exchange . We provide a safe and reliable platform where anyone can exchange traditional currencies for a range of the world’s leading cryptocurrencies. Since 2023, we’ve been a cornerstone of the crypto industry, earning the trust of millions of individuals and financial institutions looking for a reliable trading venue. Whether you’re trading on our web platform, mobile app or APIs, Tx24 gives you the tools you need to effectively execute your strategy and seize market opportunities. Hivatalos webhely: https://www.tx24.io Vásárolj most TXT tokent!

Tx24 (TXT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tx24 (TXT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 857.99K $ 857.99K $ 857.99K Teljes tokenszám: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 74.67M $ 74.67M $ 74.67M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Minden idők csúcspontja: $ 0.059991 $ 0.059991 $ 0.059991 Minden idők mélypontja: $ 0.0038026 $ 0.0038026 $ 0.0038026 Jelenlegi ár: $ 0.01149099 $ 0.01149099 $ 0.01149099 További tudnivalók a(z) Tx24 (TXT) áráról

Tx24 (TXT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tx24 (TXT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TXT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TXT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TXT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TXT token élő árfolyamát!

TXT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TXT kapcsán? TXT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TXT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!