TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) tokennel kapcsolatos információk

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

Hivatalos webhely:
https://app.twinfinance.io
Fehér könyv:
https://docs.twinfinance.io

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 13.02K
$ 13.02K
Teljes tokenszám:
$ 169.27
$ 169.27
Keringésben lévő tokenszám:
$ 169.27
$ 169.27
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 13.02K
$ 13.02K
Minden idők csúcspontja:
$ 90.31
$ 90.31
Minden idők mélypontja:
$ 76.48
$ 76.48
Jelenlegi ár:
$ 76.93
$ 76.93

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó INVDA tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező INVDA token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) INVDA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) INVDA token élő árfolyamát!

INVDA árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) INVDA kapcsán? INVDA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.