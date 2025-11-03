TőzsdeDEX+
A(z) élő TUTUT COIN ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) TUTC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TUTC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TUTC

TUTC árinformációk

Mi a(z) TUTC

TUTC hivatalos webhely

TUTC tokenomikai adatai

TUTC árelőrejelzés

TUTUT COIN Logó

TUTUT COIN Ár (TUTC)

Nem listázott

1 TUTC-USD élő ár:

$0.00021607
$0.00021607$0.00021607
-5.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
TUTUT COIN (TUTC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:49:51 (UTC+8)

TUTUT COIN (TUTC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.19%

-5.28%

-13.77%

-13.77%

TUTUT COIN (TUTC) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TUTC legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TUTC valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TUTC változása a következő volt: -1.19% az elmúlt órában, -5.28% az elmúlt 24 órában, és -13.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TUTUT COIN (TUTC) piaci információk

$ 216.07K
$ 216.07K$ 216.07K

--
----

$ 216.07K
$ 216.07K$ 216.07K

999.98M
999.98M 999.98M

999,980,288.876107
999,980,288.876107 999,980,288.876107

A(z) TUTUT COIN jelenlegi piaci plafonja $ 216.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TUTC keringésben lévő tokenszáma 999.98M, és a teljes tokenszám 999980288.876107. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 216.07K.

TUTUT COIN (TUTC) árelőzmények USD

A(z) TUTUT COINUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) TUTUT COIN USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) TUTUT COIN USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) TUTUT COIN USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.28%
30 nap$ 0-28.35%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) TUTUT COIN (TUTC)

TUTUT is an innovative cryptocurrency designed to facilitate secure, fast, and decentralized transactions on the blockchain. Leveraging cutting-edge technology,

Tutut Coin is a next-generation digital currency built on the Solana blockchain, designed to facilitate fast, low-cost, and secure transactions for payments and remittances. Our mission is to provide a seamless financial experience for users worldwide.

Problem Statement​ Traditional payment and remittance systems are slow, expensive, and centralized. High transaction fees and long processing times make international money transfers inefficient. Tutut Coin aims to solve these issues by leveraging blockchain technology to provide an instant, low-fee, and decentralized alternative.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

TUTUT COIN (TUTC) Erőforrás

Hivatalos webhely

TUTUT COIN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) TUTUT COIN (TUTC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) TUTUT COIN (TUTC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) TUTUT COIN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) TUTUT COIN árelőrejelzését most!

TUTC helyi valutákra

TUTUT COIN (TUTC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) TUTUT COIN (TUTC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TUTC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: TUTUT COIN (TUTC)

Mennyit ér ma a(z) TUTUT COIN (TUTC)?
A(z) élő TUTC ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TUTC ára a(z) USD esetében?
A(z) TUTC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) TUTUT COIN piaci plafonja?
A(z) TUTC piaci plafonja $ 216.07K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TUTC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TUTC keringésben lévő tokenszáma 999.98M USD.
Mi volt a(z) TUTC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TUTC mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) TUTC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TUTC mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) TUTC kereskedési volumene?
A(z) TUTC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TUTC ára emelkedni fog idén?
A(z) TUTC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TUTC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:49:51 (UTC+8)

TUTUT COIN (TUTC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

