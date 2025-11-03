TőzsdeDEX+
A(z) élő turn your penny into a house ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PENNY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PENNY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PENNY

PENNY árinformációk

Mi a(z) PENNY

PENNY hivatalos webhely

PENNY tokenomikai adatai

PENNY árelőrejelzés

turn your penny into a house Ár (PENNY)

Nem listázott

1 PENNY-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
turn your penny into a house (PENNY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:19:23 (UTC+8)

turn your penny into a house (PENNY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-11.11%

-11.11%

turn your penny into a house (PENNY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PENNY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PENNY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PENNY változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -11.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

turn your penny into a house (PENNY) piaci információk

$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K

--
----

$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K

999.51M
999.51M 999.51M

999,505,060.304942
999,505,060.304942 999,505,060.304942

A(z) turn your penny into a house jelenlegi piaci plafonja $ 6.96K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PENNY keringésben lévő tokenszáma 999.51M, és a teljes tokenszám 999505060.304942. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.96K.

turn your penny into a house (PENNY) árelőzmények USD

A(z) turn your penny into a houseUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) turn your penny into a house USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) turn your penny into a house USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) turn your penny into a house USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-27.28%
60 nap$ 0-41.53%
90 nap$ 0--

Mi a(z) turn your penny into a house (PENNY)

Just buy a penny's worth of this coin.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

turn your penny into a house (PENNY) Erőforrás

Hivatalos webhely

turn your penny into a house árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) turn your penny into a house (PENNY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) turn your penny into a house (PENNY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) turn your penny into a house rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) turn your penny into a house árelőrejelzését most!

PENNY helyi valutákra

turn your penny into a house (PENNY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) turn your penny into a house (PENNY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PENNY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: turn your penny into a house (PENNY)

Mennyit ér ma a(z) turn your penny into a house (PENNY)?
A(z) élő PENNY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PENNY ára a(z) USD esetében?
A(z) PENNY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) turn your penny into a house piaci plafonja?
A(z) PENNY piaci plafonja $ 6.96K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PENNY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PENNY keringésben lévő tokenszáma 999.51M USD.
Mi volt a(z) PENNY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PENNY mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) PENNY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PENNY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) PENNY kereskedési volumene?
A(z) PENNY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PENNY ára emelkedni fog idén?
A(z) PENNY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PENNY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:19:23 (UTC+8)

turn your penny into a house (PENNY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

