TTAJ (TTAJ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00237222 24h alacsony $ 0.0025917 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00996565 Legalacsonyabb ár $ 0.00217406 Árváltozás (1H) -0.24% Árváltozás (1D) -7.94% Árváltozás (7D) -48.51%

TTAJ (TTAJ) valós idejű ár: $0.0023778. Az elmúlt 24 órában, a(z)TTAJ legalacsonyabb ára $ 0.00237222, legmagasabb ára pedig $ 0.0025917 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TTAJ valaha volt legmagasabb ára $ 0.00996565, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00217406 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TTAJ változása a következő volt: -0.24% az elmúlt órában, -7.94% az elmúlt 24 órában, és -48.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TTAJ (TTAJ) piaci információk

Piaci érték $ 263.94K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 263.94K Forgalomban lévő készlet 111.00M Teljes tokenszám 111,000,000.0

A(z) TTAJ jelenlegi piaci plafonja $ 263.94K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TTAJ keringésben lévő tokenszáma 111.00M, és a teljes tokenszám 111000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 263.94K.