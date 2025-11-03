TőzsdeDEX+
A(z) élő TTAJ ár ma 0.0023778 USD. Kövesd nyomon a(z) TTAJ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TTAJ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő TTAJ ár ma 0.0023778 USD. Kövesd nyomon a(z) TTAJ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TTAJ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TTAJ

TTAJ árinformációk

Mi a(z) TTAJ

TTAJ fehér könyv

TTAJ hivatalos webhely

TTAJ tokenomikai adatai

TTAJ árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

TTAJ Logó

TTAJ Ár (TTAJ)

Nem listázott

1 TTAJ-USD élő ár:

$0.0023778
$0.0023778$0.0023778
-7.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
TTAJ (TTAJ) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:49:20 (UTC+8)

TTAJ (TTAJ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00237222
$ 0.00237222$ 0.00237222
24h alacsony
$ 0.0025917
$ 0.0025917$ 0.0025917
24h magas

$ 0.00237222
$ 0.00237222$ 0.00237222

$ 0.0025917
$ 0.0025917$ 0.0025917

$ 0.00996565
$ 0.00996565$ 0.00996565

$ 0.00217406
$ 0.00217406$ 0.00217406

-0.24%

-7.94%

-48.51%

-48.51%

TTAJ (TTAJ) valós idejű ár: $0.0023778. Az elmúlt 24 órában, a(z)TTAJ legalacsonyabb ára $ 0.00237222, legmagasabb ára pedig $ 0.0025917 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TTAJ valaha volt legmagasabb ára $ 0.00996565, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00217406 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TTAJ változása a következő volt: -0.24% az elmúlt órában, -7.94% az elmúlt 24 órában, és -48.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TTAJ (TTAJ) piaci információk

$ 263.94K
$ 263.94K$ 263.94K

--
----

$ 263.94K
$ 263.94K$ 263.94K

111.00M
111.00M 111.00M

111,000,000.0
111,000,000.0 111,000,000.0

A(z) TTAJ jelenlegi piaci plafonja $ 263.94K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TTAJ keringésben lévő tokenszáma 111.00M, és a teljes tokenszám 111000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 263.94K.

TTAJ (TTAJ) árelőzmények USD

A(z) TTAJUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000205115357834862.
A(z) TTAJ USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0012323989.
A(z) TTAJ USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0014853541.
A(z) TTAJ USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.002965639813057526.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000205115357834862-7.94%
30 nap$ -0.0012323989-51.82%
60 nap$ -0.0014853541-62.46%
90 nap$ -0.002965639813057526-55.50%

Mi a(z) TTAJ (TTAJ)

The TTAJ digital currency project is a cutting-edge blockchain initiative designed to transform the crypto landscape with decentralization, security, and accessibility. Leveraging advanced blockchain technology, TTAJ offers a secure, transparent, and high-speed trading platform while ensuring user privacy. Its core mission is to eliminate intermediaries, empowering users with full control over their assets. The project integrates state-of-the-art security protocols to safeguard funds and data, alongside user-friendly solutions for global accessibility—regardless of location or expertise. Additionally, TTAJ fosters innovation by supporting developers in building next-gen decentralized applications (DApps). With its scalable, efficient, and inclusive ecosystem, TTAJ aims to drive the future of digital finance.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

TTAJ (TTAJ) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

TTAJ árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) TTAJ (TTAJ) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) TTAJ (TTAJ) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) TTAJ rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) TTAJ árelőrejelzését most!

TTAJ helyi valutákra

TTAJ (TTAJ) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) TTAJ (TTAJ) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TTAJ token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: TTAJ (TTAJ)

Mennyit ér ma a(z) TTAJ (TTAJ)?
A(z) élő TTAJ ár a(z) USD esetében 0.0023778 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TTAJ ára a(z) USD esetében?
A(z) TTAJ jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0023778. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) TTAJ piaci plafonja?
A(z) TTAJ piaci plafonja $ 263.94K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TTAJ keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TTAJ keringésben lévő tokenszáma 111.00M USD.
Mi volt a(z) TTAJ mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TTAJ mindenkori legmagasabb ára 0.00996565 USD.
Mi volt a(z) TTAJ mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TTAJ mindenkori legalacsonyabb ára 0.00217406 USD.
Mekkora a(z) TTAJ kereskedési volumene?
A(z) TTAJ élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TTAJ ára emelkedni fog idén?
A(z) TTAJ a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TTAJ árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:49:20 (UTC+8)

TTAJ (TTAJ) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

