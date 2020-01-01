trustInWeb3 (T3AI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) trustInWeb3 (T3AI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

trustInWeb3 (T3AI) tokennel kapcsolatos információk t3 (trustInWeb3) is an AI-backed under-collateralized lending protocol aimed at enhancing capital efficiency in decentralized finance. Traditional DeFi lending requires over-collateralization, limiting market participation. t3 addresses this by employing an AI agent as a trusted intermediary, integrating advanced risk management, modern portfolio theory, and statistical modeling. This approach enables lower collateral requirements while maintaining robust risk control, making DeFi lending more accessible and efficient. Hivatalos webhely: https://www.trustinweb3.xyz/ Fehér könyv: https://www.trustinweb3.xyz/whitepaper.pdf Vásárolj most T3AI tokent!

trustInWeb3 (T3AI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) trustInWeb3 (T3AI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 124.01K $ 124.01K $ 124.01K Teljes tokenszám: $ 989.63M $ 989.63M $ 989.63M Keringésben lévő tokenszám: $ 989.63M $ 989.63M $ 989.63M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 124.01K $ 124.01K $ 124.01K Minden idők csúcspontja: $ 0.00346754 $ 0.00346754 $ 0.00346754 Minden idők mélypontja: $ 0.00011941 $ 0.00011941 $ 0.00011941 Jelenlegi ár: $ 0.0001253 $ 0.0001253 $ 0.0001253 További tudnivalók a(z) trustInWeb3 (T3AI) áráról

trustInWeb3 (T3AI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) trustInWeb3 (T3AI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó T3AI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező T3AI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) T3AI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) T3AI token élő árfolyamát!

T3AI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) T3AI kapcsán? T3AI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) T3AI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

