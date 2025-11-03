Trumpius Maximus (TRUMPIUS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00241064 $ 0.00241064 $ 0.00241064 24h alacsony $ 0.00242389 $ 0.00242389 $ 0.00242389 24h magas 24h alacsony $ 0.00241064$ 0.00241064 $ 0.00241064 24h magas $ 0.00242389$ 0.00242389 $ 0.00242389 Minden idők csúcspontja $ 0.43177$ 0.43177 $ 0.43177 Legalacsonyabb ár $ 0.00227985$ 0.00227985 $ 0.00227985 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +0.54% Árváltozás (7D) -3.28% Árváltozás (7D) -3.28%

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) valós idejű ár: $0.00242389. Az elmúlt 24 órában, a(z)TRUMPIUS legalacsonyabb ára $ 0.00241064, legmagasabb ára pedig $ 0.00242389 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TRUMPIUS valaha volt legmagasabb ára $ 0.43177, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00227985 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TRUMPIUS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.54% az elmúlt 24 órában, és -3.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) piaci információk

Piaci érték $ 113.92K$ 113.92K $ 113.92K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 113.92K$ 113.92K $ 113.92K Forgalomban lévő készlet 47.00M 47.00M 47.00M Teljes tokenszám 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

A(z) Trumpius Maximus jelenlegi piaci plafonja $ 113.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TRUMPIUS keringésben lévő tokenszáma 47.00M, és a teljes tokenszám 47000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 113.92K.