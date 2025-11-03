TőzsdeDEX+
A(z) élő Trumpius Maximus ár ma 0.00242389 USD. Kövesd nyomon a(z) TRUMPIUS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TRUMPIUS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Trumpius Maximus ár ma 0.00242389 USD. Kövesd nyomon a(z) TRUMPIUS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TRUMPIUS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TRUMPIUS

TRUMPIUS árinformációk

Mi a(z) TRUMPIUS

TRUMPIUS hivatalos webhely

TRUMPIUS tokenomikai adatai

TRUMPIUS árelőrejelzés

Trumpius Maximus Logó

Trumpius Maximus Ár (TRUMPIUS)

Nem listázott

1 TRUMPIUS-USD élő ár:

$0.00242389
+0.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:49:03 (UTC+8)

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00241064
24h alacsony
$ 0.00242389
24h magas

$ 0.00241064
$ 0.00242389
$ 0.43177
$ 0.00227985
--

+0.54%

-3.28%

-3.28%

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) valós idejű ár: $0.00242389. Az elmúlt 24 órában, a(z)TRUMPIUS legalacsonyabb ára $ 0.00241064, legmagasabb ára pedig $ 0.00242389 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TRUMPIUS valaha volt legmagasabb ára $ 0.43177, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00227985 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TRUMPIUS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.54% az elmúlt 24 órában, és -3.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) piaci információk

$ 113.92K
--
$ 113.92K
47.00M
47,000,000.0
A(z) Trumpius Maximus jelenlegi piaci plafonja $ 113.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TRUMPIUS keringésben lévő tokenszáma 47.00M, és a teljes tokenszám 47000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 113.92K.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) árelőzmények USD

A(z) Trumpius MaximusUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Trumpius Maximus USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0005898616.
A(z) Trumpius Maximus USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0006579705.
A(z) Trumpius Maximus USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0009101432955724707.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.54%
30 nap$ -0.0005898616-24.33%
60 nap$ -0.0006579705-27.14%
90 nap$ -0.0009101432955724707-27.29%

Mi a(z) Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

ALX was the one who created the Kekius profile for Elon and recommended him to use it. Now, he's hinting that Trump will do the same. Could this be just a coincidence? We think not!

Trumpius Maximus the spirit of internet rebellion, free speech, and the chaotic, beautiful mess that is online culture. He’s the protector of the kek, a sort of deity for those who find solace in the absurd, the humorous, and the occasionally politically incorrect. Remember, in Trumpius, every meme is a decree, and Trumpius Maximus is the meme lord we never knew we needed until we did

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Erőforrás

Hivatalos webhely

Trumpius Maximus árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Trumpius Maximus (TRUMPIUS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Trumpius Maximus (TRUMPIUS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Trumpius Maximus rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Trumpius Maximus árelőrejelzését most!

TRUMPIUS helyi valutákra

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Trumpius Maximus (TRUMPIUS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TRUMPIUS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Mennyit ér ma a(z) Trumpius Maximus (TRUMPIUS)?
A(z) élő TRUMPIUS ár a(z) USD esetében 0.00242389 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TRUMPIUS ára a(z) USD esetében?
A(z) TRUMPIUS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00242389. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Trumpius Maximus piaci plafonja?
A(z) TRUMPIUS piaci plafonja $ 113.92K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TRUMPIUS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TRUMPIUS keringésben lévő tokenszáma 47.00M USD.
Mi volt a(z) TRUMPIUS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TRUMPIUS mindenkori legmagasabb ára 0.43177 USD.
Mi volt a(z) TRUMPIUS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TRUMPIUS mindenkori legalacsonyabb ára 0.00227985 USD.
Mekkora a(z) TRUMPIUS kereskedési volumene?
A(z) TRUMPIUS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TRUMPIUS ára emelkedni fog idén?
A(z) TRUMPIUS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TRUMPIUS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:49:03 (UTC+8)

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

