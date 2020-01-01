Trump Was Right About Everything (TWRAE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Trump Was Right About Everything (TWRAE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Trump Was Right About Everything (TWRAE) tokennel kapcsolatos információk TRUMP'S NEW CAP. Trump Was Right About Everything. $TWRAE is a meme token leading a community-driven movement on the blockchain. It represents a collective effort to amplify the iconic message in a straightforward and unapologetic way. Simple, bold, and focused on spreading the truth, this is the essence of the TWRAE movement. A new era of memes begins here. Powered by the people, for the people. Hivatalos webhely: https://twrae.com Vásárolj most TWRAE tokent!

Trump Was Right About Everything (TWRAE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Trump Was Right About Everything (TWRAE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.53K $ 30.53K $ 30.53K Teljes tokenszám: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 30.53K $ 30.53K $ 30.53K Minden idők csúcspontja: $ 0.00367428 $ 0.00367428 $ 0.00367428 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Trump Was Right About Everything (TWRAE) áráról

Trump Was Right About Everything (TWRAE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Trump Was Right About Everything (TWRAE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TWRAE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TWRAE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TWRAE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TWRAE token élő árfolyamát!

TWRAE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TWRAE kapcsán? TWRAE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TWRAE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

