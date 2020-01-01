Trump Shuffle (SHUFFLE) tokenomikai adatai
Trump Shuffle (SHUFFLE) tokennel kapcsolatos információk
Trump Shuffle is a Viral Meme coin based around the infamous Trump Dance! This Dance has taken over the world. From Professional Athletes to school children and everyone in between can be seen doing this amazing Dance. Together we can do the dance all the way to the moon! With Trump coming into office in just a couple months this may become the official dance of the United States for the next four years!
Trump Shuffle (SHUFFLE) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Trump Shuffle (SHUFFLE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Trump Shuffle (SHUFFLE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Trump Shuffle (SHUFFLE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHUFFLE tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező SHUFFLE token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) SHUFFLE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHUFFLE token élő árfolyamát!
SHUFFLE árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHUFFLE kapcsán? SHUFFLE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.