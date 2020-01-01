Trump Official Dance Move (SHIMMY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Trump Official Dance Move (SHIMMY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Trump Official Dance Move (SHIMMY) tokennel kapcsolatos információk SHIMMY is a meme token launched off of pump.fun, the token is inspired by the signature dance move of the President of the United States Donald Trump. The project is community owned and managed with memetic content being produced to celebrate the virality of the dance move following Trump's re-election. The token has purpose or function and there is no intention of building any further utility besides memes. Hivatalos webhely: https://x.com/ShimmyCoin Vásárolj most SHIMMY tokent!

Trump Official Dance Move (SHIMMY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Trump Official Dance Move (SHIMMY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 27.57K $ 27.57K $ 27.57K Teljes tokenszám: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 27.57K $ 27.57K $ 27.57K Minden idők csúcspontja: $ 0.00455359 $ 0.00455359 $ 0.00455359 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Trump Official Dance Move (SHIMMY) áráról

Trump Official Dance Move (SHIMMY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Trump Official Dance Move (SHIMMY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHIMMY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHIMMY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHIMMY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHIMMY token élő árfolyamát!

SHIMMY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHIMMY kapcsán? SHIMMY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SHIMMY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

