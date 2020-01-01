Trump AI ($TRAIMP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Trump AI ($TRAIMP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Trump AI ($TRAIMP) tokennel kapcsolatos információk The memecoin project $TRAIMP aims to capture the explosive combination of artificial intelligence, internet meme culture, and the personality of Donald Trump to create a unique token in the crypto market. $TRAIMP leverages a community-driven model, attracting enthusiasts who resonate with both the unpredictability of the memecoin landscape and the larger-than-life persona of Trump. With an ambitious roadmap, $TRAIMP aspires to dominate the memecoin sector by not only building a substantial following but by differentiating itself with an AI-powered ecosystem designed to drive engagement, innovation, and virality. At the core of $TRAIMP is its community-first philosophy. Memecoins thrive on active and dedicated followings, and $TRAIMP has fostered a decentralized community with a focus on collective growth and influence. Unlike traditional financial assets, $TRAIMP’s value is as much a function of social sentiment and internet buzz as it is of technical development. Community members play an integral role in marketing, content creation, and even in guiding the project’s direction. By actively engaging with its audience on platforms like Twitter, Telegram, and Reddit, $TRAIMP taps into the same energy that propelled earlier memecoins such as Dogecoin and Shiba Inu. However, $TRAIMP aims to go beyond mere popularity to achieve lasting impact and, potentially, mass adoption. Hivatalos webhely: https://traimp.wtf Vásárolj most $TRAIMP tokent!

Trump AI ($TRAIMP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Trump AI ($TRAIMP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 22.28K $ 22.28K $ 22.28K Teljes tokenszám: $ 983.43M $ 983.43M $ 983.43M Keringésben lévő tokenszám: $ 983.43M $ 983.43M $ 983.43M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 22.28K $ 22.28K $ 22.28K Minden idők csúcspontja: $ 0.00071985 $ 0.00071985 $ 0.00071985 Minden idők mélypontja: $ 0.00001448 $ 0.00001448 $ 0.00001448 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Trump AI ($TRAIMP) áráról

Trump AI ($TRAIMP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Trump AI ($TRAIMP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $TRAIMP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $TRAIMP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $TRAIMP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $TRAIMP token élő árfolyamát!

$TRAIMP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $TRAIMP kapcsán? $TRAIMP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $TRAIMP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

