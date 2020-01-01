TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tokennel kapcsolatos információk The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR). Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin’s dApp.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. Hivatalos webhely: https://www.trufin.io/ Fehér könyv: https://trufin.gitbook.io/docs/tokens/trumatic-token-2

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.56M $ 19.56M $ 19.56M Teljes tokenszám: $ 7.55M $ 7.55M $ 7.55M Keringésben lévő tokenszám: $ 7.55M $ 7.55M $ 7.55M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.56M $ 19.56M $ 19.56M Minden idők csúcspontja: $ 3.76 $ 3.76 $ 3.76 Minden idők mélypontja: $ 1.92 $ 1.92 $ 1.92 Jelenlegi ár: $ 2.59 $ 2.59 $ 2.59 További tudnivalók a(z) TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) áráról

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRUNEAR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TRUNEAR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TRUNEAR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRUNEAR token élő árfolyamát!

TRUNEAR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TRUNEAR kapcsán? TRUNEAR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TRUNEAR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

