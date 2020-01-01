TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) tokennel kapcsolatos információk The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC). Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s dApp.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities: Target ~5%+ APY: TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding.

TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding. DeFi Interoperability: TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers.

TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers. Liquidity Pools: Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions. Hivatalos webhely: https://www.trufin.io/ Fehér könyv: https://trufin.gitbook.io/docs/ Vásárolj most TRUMATIC tokent!

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 50.55M $ 50.55M $ 50.55M Teljes tokenszám: $ 166.05M $ 166.05M $ 166.05M Keringésben lévő tokenszám: $ 166.05M $ 166.05M $ 166.05M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 50.55M $ 50.55M $ 50.55M Minden idők csúcspontja: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Minden idők mélypontja: $ 0.166231 $ 0.166231 $ 0.166231 Jelenlegi ár: $ 0.30442 $ 0.30442 $ 0.30442 További tudnivalók a(z) TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) áráról

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRUMATIC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TRUMATIC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TRUMATIC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRUMATIC token élő árfolyamát!

TRUMATIC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TRUMATIC kapcsán? TRUMATIC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TRUMATIC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

