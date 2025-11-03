TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő TruFin Staked INJ ár ma 7.22 USD. Kövesd nyomon a(z) TRUINJ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TRUINJ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő TruFin Staked INJ ár ma 7.22 USD. Kövesd nyomon a(z) TRUINJ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TRUINJ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TRUINJ

TRUINJ árinformációk

Mi a(z) TRUINJ

TRUINJ fehér könyv

TRUINJ hivatalos webhely

TRUINJ tokenomikai adatai

TRUINJ árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

TruFin Staked INJ Logó

TruFin Staked INJ Ár (TRUINJ)

Nem listázott

1 TRUINJ-USD élő ár:

$7.22
$7.22$7.22
-8.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
TruFin Staked INJ (TRUINJ) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:48:54 (UTC+8)

TruFin Staked INJ (TRUINJ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 7.22
$ 7.22$ 7.22
24h alacsony
$ 8.09
$ 8.09$ 8.09
24h magas

$ 7.22
$ 7.22$ 7.22

$ 8.09
$ 8.09$ 8.09

$ 16.29
$ 16.29$ 16.29

$ 4.75
$ 4.75$ 4.75

-1.76%

-8.95%

-20.05%

-20.05%

TruFin Staked INJ (TRUINJ) valós idejű ár: $7.22. Az elmúlt 24 órában, a(z)TRUINJ legalacsonyabb ára $ 7.22, legmagasabb ára pedig $ 8.09 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TRUINJ valaha volt legmagasabb ára $ 16.29, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 4.75 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TRUINJ változása a következő volt: -1.76% az elmúlt órában, -8.95% az elmúlt 24 órában, és -20.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) piaci információk

$ 10.03M
$ 10.03M$ 10.03M

--
----

$ 10.03M
$ 10.03M$ 10.03M

1.39M
1.39M 1.39M

1,390,348.470489658
1,390,348.470489658 1,390,348.470489658

A(z) TruFin Staked INJ jelenlegi piaci plafonja $ 10.03M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TRUINJ keringésben lévő tokenszáma 1.39M, és a teljes tokenszám 1390348.470489658. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.03M.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) árelőzmények USD

A(z) TruFin Staked INJUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.70958475416781.
A(z) TruFin Staked INJ USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -3.2724736640.
A(z) TruFin Staked INJ USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -3.2648767800.
A(z) TruFin Staked INJ USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.70958475416781-8.95%
30 nap$ -3.2724736640-45.32%
60 nap$ -3.2648767800-45.21%
90 nap$ 0--

Mi a(z) TruFin Staked INJ (TRUINJ)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, such as liquid staking, that can be used as the foundational building blocks for digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.

We enable institutional investors to accrue staking rewards and access best-in-class yield opportunities whilst retaining liquidity over their staked assets. Partnerships established with GSR, B2C2, FalconX and others for using TruFin's LSTs as collateral.

TruFin is currently live and available across 5 different chains (Solana, MATIC, Aptos, NEAR, Injective), with over $150m in TVL. Users can seamlessly connect to the TruFin dApp directly, or via their existing custody solution of choice (i.e. Anchorage, Copper, Fireblocks).

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

TruFin Staked INJ árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) TruFin Staked INJ (TRUINJ) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) TruFin Staked INJ (TRUINJ) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) TruFin Staked INJ rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) TruFin Staked INJ árelőrejelzését most!

TRUINJ helyi valutákra

TruFin Staked INJ (TRUINJ) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) TruFin Staked INJ (TRUINJ) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TRUINJ token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Mennyit ér ma a(z) TruFin Staked INJ (TRUINJ)?
A(z) élő TRUINJ ár a(z) USD esetében 7.22 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TRUINJ ára a(z) USD esetében?
A(z) TRUINJ jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 7.22. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) TruFin Staked INJ piaci plafonja?
A(z) TRUINJ piaci plafonja $ 10.03M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TRUINJ keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TRUINJ keringésben lévő tokenszáma 1.39M USD.
Mi volt a(z) TRUINJ mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TRUINJ mindenkori legmagasabb ára 16.29 USD.
Mi volt a(z) TRUINJ mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TRUINJ mindenkori legalacsonyabb ára 4.75 USD.
Mekkora a(z) TRUINJ kereskedési volumene?
A(z) TRUINJ élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TRUINJ ára emelkedni fog idén?
A(z) TRUINJ a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TRUINJ árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:48:54 (UTC+8)

TruFin Staked INJ (TRUINJ) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,808.84
$107,808.84$107,808.84

-2.08%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,733.24
$3,733.24$3,733.24

-3.11%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.29
$177.29$177.29

-3.53%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0532
$1.0532$1.0532

-16.53%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,808.84
$107,808.84$107,808.84

-2.08%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,733.24
$3,733.24$3,733.24

-3.11%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.29
$177.29$177.29

-3.53%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.75
$85.75$85.75

-3.21%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4378
$2.4378$2.4378

-2.48%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0320
$0.0320$0.0320

-36.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05649
$0.05649$0.05649

+182.45%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10488
$0.10488$0.10488

+26.95%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001998
$0.000000001998$0.000000001998

+359.31%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000522
$0.0000522$0.0000522

+107.14%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005548
$0.00005548$0.00005548

+51.54%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010045
$0.0010045$0.0010045

+30.98%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000491
$0.000000000491$0.000000000491

+26.22%