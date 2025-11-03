TruFin Staked INJ (TRUINJ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 7.22 24h magas $ 8.09 Minden idők csúcspontja $ 16.29 Legalacsonyabb ár $ 4.75 Árváltozás (1H) -1.76% Árváltozás (1D) -8.95% Árváltozás (7D) -20.05%

TruFin Staked INJ (TRUINJ) valós idejű ár: $7.22. Az elmúlt 24 órában, a(z)TRUINJ legalacsonyabb ára $ 7.22, legmagasabb ára pedig $ 8.09 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TRUINJ valaha volt legmagasabb ára $ 16.29, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 4.75 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TRUINJ változása a következő volt: -1.76% az elmúlt órában, -8.95% az elmúlt 24 órában, és -20.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) piaci információk

Piaci érték $ 10.03M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.03M Forgalomban lévő készlet 1.39M Teljes tokenszám 1,390,348.470489658

A(z) TruFin Staked INJ jelenlegi piaci plafonja $ 10.03M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TRUINJ keringésben lévő tokenszáma 1.39M, és a teljes tokenszám 1390348.470489658. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.03M.