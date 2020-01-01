TruFin Staked APT (TRUAPT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TruFin Staked APT (TRUAPT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TruFin Staked APT (TRUAPT) tokennel kapcsolatos információk The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s dApp.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. Hivatalos webhely: https://www.trufin.io/

TruFin Staked APT (TRUAPT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TruFin Staked APT (TRUAPT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 42.34M $ 42.34M $ 42.34M Teljes tokenszám: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 42.34M $ 42.34M $ 42.34M Minden idők csúcspontja: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 Minden idők mélypontja: $ 3.84 $ 3.84 $ 3.84 Jelenlegi ár: $ 4.29 $ 4.29 $ 4.29 További tudnivalók a(z) TruFin Staked APT (TRUAPT) áráról

TruFin Staked APT (TRUAPT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TruFin Staked APT (TRUAPT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRUAPT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TRUAPT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TRUAPT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRUAPT token élő árfolyamát!

TRUAPT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TRUAPT kapcsán? TRUAPT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TRUAPT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

