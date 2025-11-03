TőzsdeDEX+
A(z) élő True Base Army ár ma 0.00161003 USD. Kövesd nyomon a(z) TBA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TBA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TBA

TBA árinformációk

Mi a(z) TBA

TBA hivatalos webhely

TBA tokenomikai adatai

TBA árelőrejelzés

True Base Army Logó

True Base Army Ár (TBA)

Nem listázott

1 TBA-USD élő ár:

$0.00161003
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
True Base Army (TBA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:48:45 (UTC+8)

True Base Army (TBA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.0023274
$ 0.00120571
--

--

0.00%

0.00%

True Base Army (TBA) valós idejű ár: $0.00161003. Az elmúlt 24 órában, a(z)TBA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TBA valaha volt legmagasabb ára $ 0.0023274, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00120571 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TBA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

True Base Army (TBA) piaci információk

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

--
----

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) True Base Army jelenlegi piaci plafonja $ 1.61M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TBA keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.61M.

True Base Army (TBA) árelőzmények USD

A(z) True Base ArmyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) True Base Army USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.0000000000.
A(z) True Base Army USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0002029505.
A(z) True Base Army USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0001422659729963147.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0.00000000000.00%
60 nap$ -0.0002029505-12.60%
90 nap$ -0.0001422659729963147-8.11%

Mi a(z) True Base Army (TBA)

TRUE BASE ARMY

Enlist, Fight, Conquer On Base.

True Base Army ($TBA) is the official battalion of the Base ecosystem

A decentralized legion of degens, apes, and meme warriors sworn to defend and expand the Base chain. With the rallying cry Enlist, Fight, Conquer on Base, $TBA unites every brett, toshi, and token under one banner. It’s not just a memecoin.

it’s a movement powered by community strength, loyalty, and chaos. Whether you're new to the battlefield or a seasoned Base veteran, the Army is calling. Will you answer?

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

True Base Army (TBA) Erőforrás

Hivatalos webhely

True Base Army árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) True Base Army (TBA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) True Base Army (TBA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) True Base Army rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) True Base Army árelőrejelzését most!

TBA helyi valutákra

True Base Army (TBA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) True Base Army (TBA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TBA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: True Base Army (TBA)

Mennyit ér ma a(z) True Base Army (TBA)?
A(z) élő TBA ár a(z) USD esetében 0.00161003 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TBA ára a(z) USD esetében?
A(z) TBA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00161003. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) True Base Army piaci plafonja?
A(z) TBA piaci plafonja $ 1.61M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TBA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TBA keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) TBA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TBA mindenkori legmagasabb ára 0.0023274 USD.
Mi volt a(z) TBA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TBA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00120571 USD.
Mekkora a(z) TBA kereskedési volumene?
A(z) TBA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TBA ára emelkedni fog idén?
A(z) TBA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TBA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:48:45 (UTC+8)

True Base Army (TBA) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

