TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő TriviAgent by Virtuals ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) TRIVI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TRIVI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő TriviAgent by Virtuals ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) TRIVI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TRIVI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TRIVI

TRIVI árinformációk

Mi a(z) TRIVI

TRIVI fehér könyv

TRIVI hivatalos webhely

TRIVI tokenomikai adatai

TRIVI árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

TriviAgent by Virtuals Logó

TriviAgent by Virtuals Ár (TRIVI)

Nem listázott

1 TRIVI-USD élő ár:

$0.00056919
$0.00056919$0.00056919
-19.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:48:38 (UTC+8)

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00483987
$ 0.00483987$ 0.00483987

$ 0
$ 0$ 0

-2.39%

-19.54%

-6.11%

-6.11%

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TRIVI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TRIVI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00483987, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TRIVI változása a következő volt: -2.39% az elmúlt órában, -19.54% az elmúlt 24 órában, és -6.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) piaci információk

$ 290.35K
$ 290.35K$ 290.35K

--
----

$ 572.45K
$ 572.45K$ 572.45K

507.21M
507.21M 507.21M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) TriviAgent by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 290.35K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TRIVI keringésben lévő tokenszáma 507.21M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 572.45K.

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) árelőzmények USD

A(z) TriviAgent by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000138299660514702.
A(z) TriviAgent by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) TriviAgent by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) TriviAgent by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000138299660514702-19.54%
30 nap$ 0+20.55%
60 nap$ 0+36.36%
90 nap$ 0--

Mi a(z) TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities:

  • Automated Content Generation
  • Video Generation
  • Audio Generation
  • Post-Twitter
  • Context-Aware Decision Making
  • Human-Like Avatar

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

TriviAgent by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) TriviAgent by Virtuals (TRIVI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) TriviAgent by Virtuals (TRIVI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) TriviAgent by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) TriviAgent by Virtuals árelőrejelzését most!

TRIVI helyi valutákra

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) TriviAgent by Virtuals (TRIVI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TRIVI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Mennyit ér ma a(z) TriviAgent by Virtuals (TRIVI)?
A(z) élő TRIVI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TRIVI ára a(z) USD esetében?
A(z) TRIVI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) TriviAgent by Virtuals piaci plafonja?
A(z) TRIVI piaci plafonja $ 290.35K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TRIVI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TRIVI keringésben lévő tokenszáma 507.21M USD.
Mi volt a(z) TRIVI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TRIVI mindenkori legmagasabb ára 0.00483987 USD.
Mi volt a(z) TRIVI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TRIVI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) TRIVI kereskedési volumene?
A(z) TRIVI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TRIVI ára emelkedni fog idén?
A(z) TRIVI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TRIVI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:48:38 (UTC+8)

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,789.28
$107,789.28$107,789.28

-2.10%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,732.24
$3,732.24$3,732.24

-3.14%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.27
$177.27$177.27

-3.54%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0536
$1.0536$1.0536

-16.50%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,789.28
$107,789.28$107,789.28

-2.10%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,732.24
$3,732.24$3,732.24

-3.14%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.27
$177.27$177.27

-3.54%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.82
$85.82$85.82

-3.13%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4358
$2.4358$2.4358

-2.56%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0320
$0.0320$0.0320

-36.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05649
$0.05649$0.05649

+182.45%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10453
$0.10453$0.10453

+26.53%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001998
$0.000000001998$0.000000001998

+359.31%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000522
$0.0000522$0.0000522

+107.14%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005570
$0.00005570$0.00005570

+52.14%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010045
$0.0010045$0.0010045

+30.98%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000491
$0.000000000491$0.000000000491

+26.22%