Blue Chip Blitz
A(z) élő trillions Strategy ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) TSTR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TSTR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TSTR

TSTR árinformációk

Mi a(z) TSTR

TSTR hivatalos webhely

TSTR tokenomikai adatai

TSTR árelőrejelzés

trillions Strategy Logó

trillions Strategy Ár (TSTR)

Nem listázott

1 TSTR-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
trillions Strategy (TSTR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:18:24 (UTC+8)

trillions Strategy (TSTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

0.00%

0.00%

trillions Strategy (TSTR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TSTR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TSTR valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TSTR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

trillions Strategy (TSTR) piaci információk

$ 10.81K
$ 10.81K$ 10.81K

--
----

$ 10.81K
$ 10.81K$ 10.81K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) trillions Strategy jelenlegi piaci plafonja $ 10.81K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TSTR keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.81K.

trillions Strategy (TSTR) árelőzmények USD

A(z) trillions StrategyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.0.
A(z) trillions Strategy USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) trillions Strategy USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) trillions Strategy USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0.00.00%
30 nap$ 0+59.33%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) trillions Strategy (TSTR)

PlasmaStrategy is an automated protocol on the Plasma chain, accessing potential tokens to generate yield and burning the token supply, forever. How Protocol works:

  • Token transaction fees in the protocol are accumulated in the Treasury
  • Convert treasury into automatic positions on potential tokens
  • Each position has a take profit threshold of +15%. Anyone can close the position and receive a reward
  • All closed position value will be allocated to Buyback and Burn of protocol tokens Investment strategy: Focus on deep liquidity and promised tokens with a high chance of benefiting. On-chain Transparency: Treasury, positions, and P&L are shown in real time DAO Control: The community proposes and votes on new potential tokens in Plasma Network that fit the protocol strategy

trillions Strategy (TSTR) Erőforrás

Hivatalos webhely

trillions Strategy árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) trillions Strategy (TSTR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) trillions Strategy (TSTR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) trillions Strategy rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) trillions Strategy árelőrejelzését most!

TSTR helyi valutákra

trillions Strategy (TSTR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) trillions Strategy (TSTR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TSTR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: trillions Strategy (TSTR)

Mennyit ér ma a(z) trillions Strategy (TSTR)?
A(z) élő TSTR ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TSTR ára a(z) USD esetében?
A(z) TSTR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) trillions Strategy piaci plafonja?
A(z) TSTR piaci plafonja $ 10.81K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TSTR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TSTR keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) TSTR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TSTR mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) TSTR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TSTR mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) TSTR kereskedési volumene?
A(z) TSTR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TSTR ára emelkedni fog idén?
A(z) TSTR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TSTR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:18:24 (UTC+8)

trillions Strategy (TSTR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

