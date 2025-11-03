TriasLab (TRIAS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.55738 24h alacsony $ 0.803051 24h magas Minden idők csúcspontja $ 31.7 Legalacsonyabb ár $ 0.503927 Árváltozás (1H) +0.32% Árváltozás (1D) -5.67% Árváltozás (7D) -9.31%

TriasLab (TRIAS) valós idejű ár: $0.737332. Az elmúlt 24 órában, a(z)TRIAS legalacsonyabb ára $ 0.55738, legmagasabb ára pedig $ 0.803051 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TRIAS valaha volt legmagasabb ára $ 31.7, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.503927 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TRIAS változása a következő volt: +0.32% az elmúlt órában, -5.67% az elmúlt 24 órában, és -9.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TriasLab (TRIAS) piaci információk

Piaci érték $ 7.37M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.37M Forgalomban lévő készlet 10.00M Teljes tokenszám 10,000,000.0

A(z) TriasLab jelenlegi piaci plafonja $ 7.37M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TRIAS keringésben lévő tokenszáma 10.00M, és a teljes tokenszám 10000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.37M.