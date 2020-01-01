Triad (TRD) tokenomikai adatai

Triad (TRD) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Triad (TRD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Triad (TRD) tokennel kapcsolatos információk

Triad is the leading prediction market on the Solana blockchain, combining the innovation of decentralized finance (DeFi) with the excitement of prediction markets.

The platform enables users to place bets on a wide range of topics, including web3 events, politics, sports, and cultural trends.

Predictions and payouts are managed transparently through smart contracts, ensuring fairness and automation in every transaction. Whether you're a seasoned trader or a casual participant, Triad provides an engaging and decentralized space to explore prediction markets.

Hivatalos webhely:
https://www.triadmarkets.com/
Fehér könyv:
https://docs.triadfi.co/

Triad (TRD) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Triad (TRD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 314.93K
$ 314.93K$ 314.93K
Teljes tokenszám:
$ 17.39M
$ 17.39M$ 17.39M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 11.30M
$ 11.30M$ 11.30M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 484.87K
$ 484.87K$ 484.87K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.295176
$ 0.295176$ 0.295176
Minden idők mélypontja:
$ 0.01810695
$ 0.01810695$ 0.01810695
Jelenlegi ár:
$ 0.02800208
$ 0.02800208$ 0.02800208

Triad (TRD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Triad (TRD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRD tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező TRD token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) TRD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRD token élő árfolyamát!

TRD árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TRD kapcsán? TRD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

