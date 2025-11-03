Trench Digger (TRENCH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.02970398 24h alacsony $ 0.03004303 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.524208 Legalacsonyabb ár $ 0.02922898 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.12% Árváltozás (7D) -39.85%

Trench Digger (TRENCH) valós idejű ár: $0.02980568. Az elmúlt 24 órában, a(z)TRENCH legalacsonyabb ára $ 0.02970398, legmagasabb ára pedig $ 0.03004303 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TRENCH valaha volt legmagasabb ára $ 0.524208, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02922898 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TRENCH változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.12% az elmúlt 24 órában, és -39.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Trench Digger (TRENCH) piaci információk

Piaci érték $ 29.81K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 29.81K Forgalomban lévő készlet 1.00M Teljes tokenszám 1,000,000.0

A(z) Trench Digger jelenlegi piaci plafonja $ 29.81K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TRENCH keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 29.81K.