TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Trench Digger ár ma 0.02980568 USD. Kövesd nyomon a(z) TRENCH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TRENCH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Trench Digger ár ma 0.02980568 USD. Kövesd nyomon a(z) TRENCH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TRENCH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TRENCH

TRENCH árinformációk

Mi a(z) TRENCH

TRENCH hivatalos webhely

TRENCH tokenomikai adatai

TRENCH árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Trench Digger Logó

Trench Digger Ár (TRENCH)

Nem listázott

1 TRENCH-USD élő ár:

$0.02980568
$0.02980568$0.02980568
-0.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Trench Digger (TRENCH) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:18:08 (UTC+8)

Trench Digger (TRENCH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.02970398
$ 0.02970398$ 0.02970398
24h alacsony
$ 0.03004303
$ 0.03004303$ 0.03004303
24h magas

$ 0.02970398
$ 0.02970398$ 0.02970398

$ 0.03004303
$ 0.03004303$ 0.03004303

$ 0.524208
$ 0.524208$ 0.524208

$ 0.02922898
$ 0.02922898$ 0.02922898

--

-0.12%

-39.85%

-39.85%

Trench Digger (TRENCH) valós idejű ár: $0.02980568. Az elmúlt 24 órában, a(z)TRENCH legalacsonyabb ára $ 0.02970398, legmagasabb ára pedig $ 0.03004303 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TRENCH valaha volt legmagasabb ára $ 0.524208, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02922898 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TRENCH változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.12% az elmúlt 24 órában, és -39.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Trench Digger (TRENCH) piaci információk

$ 29.81K
$ 29.81K$ 29.81K

--
----

$ 29.81K
$ 29.81K$ 29.81K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

A(z) Trench Digger jelenlegi piaci plafonja $ 29.81K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TRENCH keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 29.81K.

Trench Digger (TRENCH) árelőzmények USD

A(z) Trench DiggerUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Trench Digger USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0152562578.
A(z) Trench Digger USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0265817456.
A(z) Trench Digger USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.3788796454797638.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.12%
30 nap$ -0.0152562578-51.18%
60 nap$ -0.0265817456-89.18%
90 nap$ -0.3788796454797638-92.70%

Mi a(z) Trench Digger (TRENCH)

TrenchDigger is a decentralised protocol that enables users to express and trade market sentiment on any token through time-locked liquidity positions called Dwellings.

Participants can take a bullish position by depositing $TRENCH to receive a target token (BullPost) or a bearish position by depositing the token to receive $TRENCH (CreateFUD), each for a defined duration. These positions are fully on-chain, tradable, and resolved at the end of their term.

Counter-trades allow other users to challenge or support existing positions, creating an open market for sentiment-driven liquidity. TrenchDigger introduces behavioral liquidity as a novel mechanism within DeFi, combining transparent trading, on-chain governance of sentiment, and optional NFT-based position trading.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Trench Digger (TRENCH) Erőforrás

Hivatalos webhely

Trench Digger árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Trench Digger (TRENCH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Trench Digger (TRENCH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Trench Digger rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Trench Digger árelőrejelzését most!

TRENCH helyi valutákra

Trench Digger (TRENCH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Trench Digger (TRENCH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TRENCH token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Trench Digger (TRENCH)

Mennyit ér ma a(z) Trench Digger (TRENCH)?
A(z) élő TRENCH ár a(z) USD esetében 0.02980568 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TRENCH ára a(z) USD esetében?
A(z) TRENCH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.02980568. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Trench Digger piaci plafonja?
A(z) TRENCH piaci plafonja $ 29.81K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TRENCH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TRENCH keringésben lévő tokenszáma 1.00M USD.
Mi volt a(z) TRENCH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TRENCH mindenkori legmagasabb ára 0.524208 USD.
Mi volt a(z) TRENCH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TRENCH mindenkori legalacsonyabb ára 0.02922898 USD.
Mekkora a(z) TRENCH kereskedési volumene?
A(z) TRENCH élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TRENCH ára emelkedni fog idén?
A(z) TRENCH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TRENCH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:18:08 (UTC+8)

Trench Digger (TRENCH) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,722.87
$107,722.87$107,722.87

-2.16%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,732.04
$3,732.04$3,732.04

-3.14%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.41
$176.41$176.41

-4.01%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0358
$1.0358$1.0358

-17.91%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,732.04
$3,732.04$3,732.04

-3.14%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,722.87
$107,722.87$107,722.87

-2.16%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.41
$176.41$176.41

-4.01%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4225
$2.4225$2.4225

-3.09%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0358
$1.0358$1.0358

-17.91%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07110
$0.07110$0.07110

+611.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0234
$0.0234$0.0234

-91.89%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05609
$0.05609$0.05609

+1.57%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07110
$0.07110$0.07110

+611.00%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003749
$0.0003749$0.0003749

+87.45%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006433
$0.00006433$0.00006433

+75.71%

DGGO Logó

DGGO

DGGO

$0.000000211
$0.000000211$0.000000211

+75.83%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000820
$0.000000000820$0.000000000820

+88.50%