Trench Coin (TRENCH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00225343 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -0.92% Árváltozás (1D) -17.21% Árváltozás (7D) -24.28%

Trench Coin (TRENCH) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TRENCH legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TRENCH valaha volt legmagasabb ára $ 0.00225343, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TRENCH változása a következő volt: -0.92% az elmúlt órában, -17.21% az elmúlt 24 órában, és -24.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Trench Coin (TRENCH) piaci információk

Piaci érték $ 177.42K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 177.42K Forgalomban lévő készlet 999.96M Teljes tokenszám 999,961,813.14184

A(z) Trench Coin jelenlegi piaci plafonja $ 177.42K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TRENCH keringésben lévő tokenszáma 999.96M, és a teljes tokenszám 999961813.14184. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 177.42K.