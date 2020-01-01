Treble (TREB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Treble (TREB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Treble (TREB) tokennel kapcsolatos információk Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem. Hivatalos webhely: https://trebleswap.com Fehér könyv: https://github.com/trebleswap/docs/blob/master/pdf/Treble-Whitepaper.pdf Vásárolj most TREB tokent!

Treble (TREB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Treble (TREB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Teljes tokenszám: $ 42.24M $ 42.24M $ 42.24M Keringésben lévő tokenszám: $ 7.78M $ 7.78M $ 7.78M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.73M $ 6.73M $ 6.73M Minden idők csúcspontja: $ 0.814964 $ 0.814964 $ 0.814964 Minden idők mélypontja: $ 0.130074 $ 0.130074 $ 0.130074 Jelenlegi ár: $ 0.159289 $ 0.159289 $ 0.159289 További tudnivalók a(z) Treble (TREB) áráról

Treble (TREB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Treble (TREB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TREB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TREB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TREB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TREB token élő árfolyamát!

TREB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TREB kapcsán? TREB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TREB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

