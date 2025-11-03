TőzsdeDEX+
A(z) élő Treasury Coin ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) TREASURY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TREASURY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Treasury Coin ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) TREASURY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TREASURY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TREASURY

TREASURY árinformációk

Mi a(z) TREASURY

TREASURY hivatalos webhely

TREASURY tokenomikai adatai

TREASURY árelőrejelzés

Treasury Coin Logó

Treasury Coin Ár (TREASURY)

Nem listázott

1 TREASURY-USD élő ár:

--
----
-6.90%1D
USD
Treasury Coin (TREASURY) Élő árdiagram
Treasury Coin (TREASURY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

-6.34%

-9.44%

-9.44%

Treasury Coin (TREASURY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TREASURY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TREASURY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TREASURY változása a következő volt: -0.07% az elmúlt órában, -6.34% az elmúlt 24 órában, és -9.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Treasury Coin (TREASURY) piaci információk

$ 10.65K
$ 10.65K$ 10.65K

--
----

$ 10.65K
$ 10.65K$ 10.65K

995.70M
995.70M 995.70M

995,702,894.565559
995,702,894.565559 995,702,894.565559

A(z) Treasury Coin jelenlegi piaci plafonja $ 10.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TREASURY keringésben lévő tokenszáma 995.70M, és a teljes tokenszám 995702894.565559. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.65K.

Treasury Coin (TREASURY) árelőzmények USD

A(z) Treasury CoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Treasury Coin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Treasury Coin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Treasury Coin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.34%
30 nap$ 0-49.77%
60 nap$ 0-45.84%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Treasury Coin (TREASURY)

The Treasury Coin is built so the floor price always climbs, no matter what direction the price action moves. Here’s how it works: Every transaction comes with a 1% creator reward. Instead of cashing out, we will put 100% of it In a Treasury Vault, to be permanently locked. As volume increases, more and more supply gets pulled out of circulation and into a vault forever. The Math: $10,000,000 in trading volume → 1% = $100,000 in creator rewards

$100,000 worth of Treasury Coin will be bought on the open market and locked permanently and publicly in a vault.

As the treasury grows, the floor price increases.

Every buy makes the base stronger. Every sell funds the vault. Volatility doesn’t hurt, it builds the floor. It’s a built in Flywheel effect: More volume → Bigger Treasury → Higher floor → More confidence → More volume This isn’t just a token, it’s a perpetual motion machine of value. This is a Treasury Coin.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Treasury Coin (TREASURY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Treasury Coin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Treasury Coin (TREASURY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Treasury Coin (TREASURY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Treasury Coin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Treasury Coin árelőrejelzését most!

TREASURY helyi valutákra

Treasury Coin (TREASURY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Treasury Coin (TREASURY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TREASURY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Treasury Coin (TREASURY)

Mennyit ér ma a(z) Treasury Coin (TREASURY)?
A(z) élő TREASURY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TREASURY ára a(z) USD esetében?
A(z) TREASURY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Treasury Coin piaci plafonja?
A(z) TREASURY piaci plafonja $ 10.65K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TREASURY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TREASURY keringésben lévő tokenszáma 995.70M USD.
Mi volt a(z) TREASURY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TREASURY mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) TREASURY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TREASURY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) TREASURY kereskedési volumene?
A(z) TREASURY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TREASURY ára emelkedni fog idén?
A(z) TREASURY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TREASURY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Treasury Coin (TREASURY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

