Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) tokennel kapcsolatos információk From sea to shining sea, I'm setting out to break the solo record for the fastest time to get to all 50 states, set by Barry Stiefel, at 199 hours, live only on Pump.Fun. All info is on the X. We are starting in Vermont and ending in Hawaii. Hivatalos webhely: https://pump.fun/coin/4Fr2LL7tJ52Y6a8g63nHzNqWDjy9Te1H55m8rrX7pump Vásárolj most 50STATES tokent!

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.36K $ 11.36K $ 11.36K Teljes tokenszám: $ 997.49M $ 997.49M $ 997.49M Keringésben lévő tokenszám: $ 997.49M $ 997.49M $ 997.49M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.36K $ 11.36K $ 11.36K Minden idők csúcspontja: $ 0.00090586 $ 0.00090586 $ 0.00090586 Minden idők mélypontja: $ 0.00000954 $ 0.00000954 $ 0.00000954 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) áráról

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó 50STATES tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező 50STATES token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) 50STATES tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) 50STATES token élő árfolyamát!

50STATES árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) 50STATES kapcsán? 50STATES-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) 50STATES tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!