TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Trashy By Matt Furie ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) TRASHY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TRASHY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Trashy By Matt Furie ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) TRASHY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TRASHY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TRASHY

TRASHY árinformációk

Mi a(z) TRASHY

TRASHY hivatalos webhely

TRASHY tokenomikai adatai

TRASHY árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Trashy By Matt Furie Logó

Trashy By Matt Furie Ár (TRASHY)

Nem listázott

1 TRASHY-USD élő ár:

--
----
-14.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Trashy By Matt Furie (TRASHY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:47:50 (UTC+8)

Trashy By Matt Furie (TRASHY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

-14.30%

-26.98%

-26.98%

Trashy By Matt Furie (TRASHY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TRASHY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TRASHY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TRASHY változása a következő volt: +0.25% az elmúlt órában, -14.30% az elmúlt 24 órában, és -26.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Trashy By Matt Furie (TRASHY) piaci információk

$ 24.51K
$ 24.51K$ 24.51K

--
----

$ 24.51K
$ 24.51K$ 24.51K

999.96M
999.96M 999.96M

999,963,217.247141
999,963,217.247141 999,963,217.247141

A(z) Trashy By Matt Furie jelenlegi piaci plafonja $ 24.51K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TRASHY keringésben lévő tokenszáma 999.96M, és a teljes tokenszám 999963217.247141. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 24.51K.

Trashy By Matt Furie (TRASHY) árelőzmények USD

A(z) Trashy By Matt FurieUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Trashy By Matt Furie USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Trashy By Matt Furie USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Trashy By Matt Furie USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-14.30%
30 nap$ 0-66.65%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Meet Trashy the garbage superhero we didn't know we needed. He's a bit clumsy, and rough around the edges but He has a heart of gold, ready to take on the crypto industry's final bosses. Join him on his quest to clean up the blockchain, one meme at a time. With his trusty trash bag of justice, he dives into scams, rug pulls, and shady projects, exposing villains while turning chaos into laughter. Trashy isn’t perfect, but that’s what makes him real, fighting greed, spreading truth, and reminding us that even in the digital dump, hope can shine.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Trashy By Matt Furie árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Trashy By Matt Furie (TRASHY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Trashy By Matt Furie (TRASHY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Trashy By Matt Furie rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Trashy By Matt Furie árelőrejelzését most!

TRASHY helyi valutákra

Trashy By Matt Furie (TRASHY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Trashy By Matt Furie (TRASHY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TRASHY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Mennyit ér ma a(z) Trashy By Matt Furie (TRASHY)?
A(z) élő TRASHY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TRASHY ára a(z) USD esetében?
A(z) TRASHY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Trashy By Matt Furie piaci plafonja?
A(z) TRASHY piaci plafonja $ 24.51K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TRASHY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TRASHY keringésben lévő tokenszáma 999.96M USD.
Mi volt a(z) TRASHY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TRASHY mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) TRASHY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TRASHY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) TRASHY kereskedési volumene?
A(z) TRASHY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TRASHY ára emelkedni fog idén?
A(z) TRASHY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TRASHY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:47:50 (UTC+8)

Trashy By Matt Furie (TRASHY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,805.58
$107,805.58$107,805.58

-2.09%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,731.85
$3,731.85$3,731.85

-3.15%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.32
$177.32$177.32

-3.51%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0539
$1.0539$1.0539

-16.48%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,805.58
$107,805.58$107,805.58

-2.09%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,731.85
$3,731.85$3,731.85

-3.15%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.32
$177.32$177.32

-3.51%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.44
$85.44$85.44

-3.56%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4357
$2.4357$2.4357

-2.56%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0329
$0.0329$0.0329

-34.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05649
$0.05649$0.05649

+182.45%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10350
$0.10350$0.10350

+25.28%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001999
$0.000000001999$0.000000001999

+359.54%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000522
$0.0000522$0.0000522

+107.14%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005621
$0.00005621$0.00005621

+53.53%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010048
$0.0010048$0.0010048

+31.02%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000347
$0.0000347$0.0000347

+25.72%