Trashy By Matt Furie (TRASHY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.25% Árváltozás (1D) -14.30% Árváltozás (7D) -26.98% Árváltozás (7D) -26.98%

Trashy By Matt Furie (TRASHY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TRASHY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TRASHY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TRASHY változása a következő volt: +0.25% az elmúlt órában, -14.30% az elmúlt 24 órában, és -26.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Trashy By Matt Furie (TRASHY) piaci információk

Piaci érték $ 24.51K$ 24.51K $ 24.51K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 24.51K$ 24.51K $ 24.51K Forgalomban lévő készlet 999.96M 999.96M 999.96M Teljes tokenszám 999,963,217.247141 999,963,217.247141 999,963,217.247141

A(z) Trashy By Matt Furie jelenlegi piaci plafonja $ 24.51K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TRASHY keringésben lévő tokenszáma 999.96M, és a teljes tokenszám 999963217.247141. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 24.51K.