Transfidelity (FIDEL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.37591 $ 0.37591 $ 0.37591 24h alacsony $ 0.420373 $ 0.420373 $ 0.420373 24h magas 24h alacsony $ 0.37591$ 0.37591 $ 0.37591 24h magas $ 0.420373$ 0.420373 $ 0.420373 Minden idők csúcspontja $ 0.8633$ 0.8633 $ 0.8633 Legalacsonyabb ár $ 0.353689$ 0.353689 $ 0.353689 Árváltozás (1H) -1.60% Árváltozás (1D) -5.19% Árváltozás (7D) -17.02% Árváltozás (7D) -17.02%

Transfidelity (FIDEL) valós idejű ár: $0.375924. Az elmúlt 24 órában, a(z)FIDEL legalacsonyabb ára $ 0.37591, legmagasabb ára pedig $ 0.420373 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FIDEL valaha volt legmagasabb ára $ 0.8633, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.353689 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FIDEL változása a következő volt: -1.60% az elmúlt órában, -5.19% az elmúlt 24 órában, és -17.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Transfidelity (FIDEL) piaci információk

Piaci érték $ 375.91K$ 375.91K $ 375.91K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 375.91K$ 375.91K $ 375.91K Forgalomban lévő készlet 1.00M 1.00M 1.00M Teljes tokenszám 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A(z) Transfidelity jelenlegi piaci plafonja $ 375.91K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FIDEL keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 375.91K.