Transfidelity Ár (FIDEL)
-1.60%
-5.19%
-17.02%
-17.02%
Transfidelity (FIDEL) valós idejű ár: $0.375924. Az elmúlt 24 órában, a(z)FIDEL legalacsonyabb ára $ 0.37591, legmagasabb ára pedig $ 0.420373 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FIDEL valaha volt legmagasabb ára $ 0.8633, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.353689 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FIDEL változása a következő volt: -1.60% az elmúlt órában, -5.19% az elmúlt 24 órában, és -17.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Transfidelity jelenlegi piaci plafonja $ 375.91K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FIDEL keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 375.91K.
A(z) TransfidelityUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.020588036867228.
A(z) Transfidelity USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.1626809606.
A(z) Transfidelity USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.1466082924.
A(z) Transfidelity USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ -0.020588036867228
|-5.19%
|30 nap
|$ -0.1626809606
|-43.27%
|60 nap
|$ -0.1466082924
|-38.99%
|90 nap
|$ 0
|--
Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease are devastating conditions that impact millions globally. These diseases are driven by the misfolding and aggregation of proteins, which lead to brain cell death and cognitive decline. To make matters worse, as we age our cells become more error-prone, resulting in more errors during protein printing, causing proteins to clump together and form aggregates.
Project Transfidelity aims to solve this by improving the accuracy of protein printing, preventing toxic aggregates from forming. Led by Dr. Dimitri Scherbakov and Dr. Rashid Akbergenov, with over 50 years of combined experience in the lab, we have identified two molecules that may improve the efficiency of protein production, potentially preventing protein aggregates, hypothesized to cause dementia.
Despite the significant research funding allocated to neurodegenerative diseases, current therapies continue to treat the symptoms caused by the protein aggregates, with little progress made to stop or reverse disease. We’re trying to go after a potential root cause - rather than trying to clear aggregates once they are there, we aim to prevent them from forming in the first place by reducing the production of faulty proteins. With a clear path towards developing novel intellectual property (IP) and an ever-growing target market, we believe we are poised to make an impact on neurodegenerative disorders and the way we age.
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|11-02 15:42:00
|Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
