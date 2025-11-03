TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Transfidelity ár ma 0.375924 USD. Kövesd nyomon a(z) FIDEL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FIDEL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Transfidelity ár ma 0.375924 USD. Kövesd nyomon a(z) FIDEL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FIDEL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FIDEL

FIDEL árinformációk

Mi a(z) FIDEL

FIDEL hivatalos webhely

FIDEL tokenomikai adatai

FIDEL árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Transfidelity Logó

Transfidelity Ár (FIDEL)

Nem listázott

1 FIDEL-USD élő ár:

$0.37591
$0.37591$0.37591
-5.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Transfidelity (FIDEL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:47:43 (UTC+8)

Transfidelity (FIDEL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.37591
$ 0.37591$ 0.37591
24h alacsony
$ 0.420373
$ 0.420373$ 0.420373
24h magas

$ 0.37591
$ 0.37591$ 0.37591

$ 0.420373
$ 0.420373$ 0.420373

$ 0.8633
$ 0.8633$ 0.8633

$ 0.353689
$ 0.353689$ 0.353689

-1.60%

-5.19%

-17.02%

-17.02%

Transfidelity (FIDEL) valós idejű ár: $0.375924. Az elmúlt 24 órában, a(z)FIDEL legalacsonyabb ára $ 0.37591, legmagasabb ára pedig $ 0.420373 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FIDEL valaha volt legmagasabb ára $ 0.8633, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.353689 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FIDEL változása a következő volt: -1.60% az elmúlt órában, -5.19% az elmúlt 24 órában, és -17.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Transfidelity (FIDEL) piaci információk

$ 375.91K
$ 375.91K$ 375.91K

--
----

$ 375.91K
$ 375.91K$ 375.91K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

A(z) Transfidelity jelenlegi piaci plafonja $ 375.91K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FIDEL keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 375.91K.

Transfidelity (FIDEL) árelőzmények USD

A(z) TransfidelityUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.020588036867228.
A(z) Transfidelity USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.1626809606.
A(z) Transfidelity USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.1466082924.
A(z) Transfidelity USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.020588036867228-5.19%
30 nap$ -0.1626809606-43.27%
60 nap$ -0.1466082924-38.99%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Transfidelity (FIDEL)

Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease are devastating conditions that impact millions globally. These diseases are driven by the misfolding and aggregation of proteins, which lead to brain cell death and cognitive decline. To make matters worse, as we age our cells become more error-prone, resulting in more errors during protein printing, causing proteins to clump together and form aggregates.

Project Transfidelity aims to solve this by improving the accuracy of protein printing, preventing toxic aggregates from forming. Led by Dr. Dimitri Scherbakov and Dr. Rashid Akbergenov, with over 50 years of combined experience in the lab, we have identified two molecules that may improve the efficiency of protein production, potentially preventing protein aggregates, hypothesized to cause dementia.

Despite the significant research funding allocated to neurodegenerative diseases, current therapies continue to treat the symptoms caused by the protein aggregates, with little progress made to stop or reverse disease. We’re trying to go after a potential root cause - rather than trying to clear aggregates once they are there, we aim to prevent them from forming in the first place by reducing the production of faulty proteins. With a clear path towards developing novel intellectual property (IP) and an ever-growing target market, we believe we are poised to make an impact on neurodegenerative disorders and the way we age.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Transfidelity (FIDEL) Erőforrás

Hivatalos webhely

Transfidelity árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Transfidelity (FIDEL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Transfidelity (FIDEL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Transfidelity rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Transfidelity árelőrejelzését most!

FIDEL helyi valutákra

Transfidelity (FIDEL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Transfidelity (FIDEL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FIDEL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Transfidelity (FIDEL)

Mennyit ér ma a(z) Transfidelity (FIDEL)?
A(z) élő FIDEL ár a(z) USD esetében 0.375924 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FIDEL ára a(z) USD esetében?
A(z) FIDEL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.375924. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Transfidelity piaci plafonja?
A(z) FIDEL piaci plafonja $ 375.91K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FIDEL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FIDEL keringésben lévő tokenszáma 1.00M USD.
Mi volt a(z) FIDEL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FIDEL mindenkori legmagasabb ára 0.8633 USD.
Mi volt a(z) FIDEL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FIDEL mindenkori legalacsonyabb ára 0.353689 USD.
Mekkora a(z) FIDEL kereskedési volumene?
A(z) FIDEL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FIDEL ára emelkedni fog idén?
A(z) FIDEL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FIDEL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:47:43 (UTC+8)

Transfidelity (FIDEL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,811.62
$107,811.62$107,811.62

-2.08%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,732.83
$3,732.83$3,732.83

-3.12%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.35
$177.35$177.35

-3.49%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0543
$1.0543$1.0543

-16.45%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,811.62
$107,811.62$107,811.62

-2.08%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,732.83
$3,732.83$3,732.83

-3.12%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.35
$177.35$177.35

-3.49%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.46
$85.46$85.46

-3.54%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4365
$2.4365$2.4365

-2.53%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0329
$0.0329$0.0329

-34.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05649
$0.05649$0.05649

+182.45%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10350
$0.10350$0.10350

+25.28%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001999
$0.000000001999$0.000000001999

+359.54%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000522
$0.0000522$0.0000522

+107.14%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005588
$0.00005588$0.00005588

+52.63%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010048
$0.0010048$0.0010048

+31.02%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000491
$0.000000000491$0.000000000491

+26.22%