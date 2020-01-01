TRADY (TRADY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TRADY (TRADY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TRADY (TRADY) tokennel kapcsolatos információk TRADY is an innovative AI-powered prompt marketplace designed to empower users and creators in the fields of trading, coding, design, research, and beyond. At its core, TRADY offers a dynamic platform where anyone — from hobbyists to professionals — can access, share, and monetize high-quality AI-generated prompts that supercharge creativity, efficiency, and problem-solving. In today’s digital economy, time and expertise are invaluable. TRADY bridges the gap between AI’s immense potential and the practical needs of users by providing ready-to-use prompts tailored for specific tasks. For example, a trader can use a prompt to generate market analysis or trading strategies, while a developer can leverage prompts to write or debug code. Designers, researchers, marketers, and many others can also benefit from prompts that accelerate ideation and execution. The platform runs on $TRADY, its native utility token, which fuels the entire ecosystem. $TRADY is used for multiple purposes, including: Payments: Users subscribe or pay directly to access premium prompts or creator content. Rewards: Active contributors, such as top-rated prompt creators, receive $TRADY rewards for their valuable content and engagement. Incentives: Community activities, airdrops, referral bonuses, and promotional campaigns are distributed in $TRADY, encouraging adoption and loyalty. What makes TRADY unique is its dual focus on both creators and users. Prompt creators can monetize their AI skills and knowledge by publishing prompts that others find useful, building a reputation and earning rewards along the way. On the other hand, users benefit from a curated library of AI tools that save time, enhance productivity, and drive results — without needing to master complex AI systems themselves. To ensure fairness and transparency, TRADY includes features like a rating system, verified creator badges, and prompt performance metrics. This helps surface high-quality content and builds trust across the community. As the platform grows, TRADY plans to introduce governance mechanisms where token holders can participate in platform decisions, shaping the future of the marketplace. TRADY is deployed on the Base network, ensuring fast, low-cost transactions and interoperability with the broader blockchain ecosystem. With a total supply of 1 billion $TRADY tokens, the distribution plan includes community allocations, team vesting, and liquidity provisions to support long-term sustainability. Whether you’re an AI enthusiast, a creator, or someone looking to amplify your work with cutting-edge tools, TRADY offers a vibrant, tokenized ecosystem where innovation meets opportunity. Join us as we reshape how people interact with AI prompts — making advanced capabilities accessible to everyone. Hivatalos webhely: https://trady.finance Vásárolj most TRADY tokent!

Piaci tőkeérték: $ 57.82K
Teljes tokenszám: $ 1.00B
Keringésben lévő tokenszám: $ 975.92M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 59.25K
Minden idők csúcspontja: $ 0
Minden idők mélypontja: $ 0
Jelenlegi ár: $ 0

A(z) TRADY (TRADY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRADY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TRADY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

