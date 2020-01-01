Tradiecoin (TRADIECOIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tradiecoin (TRADIECOIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tradiecoin (TRADIECOIN) tokennel kapcsolatos információk a meme coin encouraging tradies to join crypto with the ultimate goal to get them too invest in more secure crypto like bitcoin solana ETH and SUI Its about bringing the community together and bringing people into a safe coin a anti rug coin, somewhere they can invest there hard earned money into. somewhere they can wake up and notice there money has not been stolen from them, where they can wake up and not see that they have had the rug pulled from directly under them. Hivatalos webhely: http://www.Tradiecoinmeme.com Fehér könyv: http://www.Tradiecoinmeme.com Vásárolj most TRADIECOIN tokent!

Tradiecoin (TRADIECOIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tradiecoin (TRADIECOIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.69K Teljes tokenszám: $ 977.42M Keringésben lévő tokenszám: $ 977.42M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.69K Minden idők csúcspontja: $ 0.00136888 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

Tradiecoin (TRADIECOIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tradiecoin (TRADIECOIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRADIECOIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TRADIECOIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TRADIECOIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRADIECOIN token élő árfolyamát!

