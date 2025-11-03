TőzsdeDEX+
Piacok
A(z) élő TRADESMAN ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) TRADIE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TRADIE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TRADIE

TRADIE árinformációk

Mi a(z) TRADIE

TRADIE fehér könyv

TRADIE hivatalos webhely

TRADIE tokenomikai adatai

TRADIE árelőrejelzés

TRADESMAN Ár (TRADIE)

1 TRADIE-USD élő ár:

$0.00017271
-10.70%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
TRADESMAN (TRADIE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:47:36 (UTC+8)

TRADESMAN (TRADIE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+8.94%

-10.71%

-12.12%

-12.12%

TRADESMAN (TRADIE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TRADIE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TRADIE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TRADIE változása a következő volt: +8.94% az elmúlt órában, -10.71% az elmúlt 24 órában, és -12.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TRADESMAN (TRADIE) piaci információk

$ 191.07K
--
$ 191.07K
1.10B
1,095,219,270.259721
A(z) TRADESMAN jelenlegi piaci plafonja $ 191.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TRADIE keringésben lévő tokenszáma 1.10B, és a teljes tokenszám 1095219270.259721. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 191.07K.

TRADESMAN (TRADIE) árelőzmények USD

A(z) TRADESMANUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) TRADESMAN USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) TRADESMAN USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) TRADESMAN USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-10.71%
30 nap$ 0-20.09%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) TRADESMAN (TRADIE)

TRADESMAN is a crypto currency built on the Solana blockchain. The goal of TRADESMAN is to educate other hard working blue collar men into the world of crypto to help the futures of the people who build our world brick by brick.

TRADESMAN was created on the 8th September 2025 and our team is based in Sydney, Australia. TRADESMAN is a reward tax token which uses a 10% tax which is then used to distribute bitcoin to all holders, the more you hold the more rewards you will make.

Our goal is to educate as many tradesman as we can into crypto and help guide their way through their crypto journey to improve the lives of those who work physically to make the world a better place.

The token was launched through a launchpad called "RevShare" They allowed tokens to create a tax on the token which will then be distributed to holders so everybody wins equally!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

TRADESMAN (TRADIE) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

TRADESMAN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) TRADESMAN (TRADIE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) TRADESMAN (TRADIE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) TRADESMAN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) TRADESMAN árelőrejelzését most!

TRADIE helyi valutákra

TRADESMAN (TRADIE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) TRADESMAN (TRADIE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TRADIE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: TRADESMAN (TRADIE)

Mennyit ér ma a(z) TRADESMAN (TRADIE)?
A(z) élő TRADIE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TRADIE ára a(z) USD esetében?
A(z) TRADIE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) TRADESMAN piaci plafonja?
A(z) TRADIE piaci plafonja $ 191.07K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TRADIE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TRADIE keringésben lévő tokenszáma 1.10B USD.
Mi volt a(z) TRADIE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TRADIE mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) TRADIE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TRADIE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) TRADIE kereskedési volumene?
A(z) TRADIE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TRADIE ára emelkedni fog idén?
A(z) TRADIE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TRADIE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:47:36 (UTC+8)

TRADESMAN (TRADIE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

