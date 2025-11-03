TőzsdeDEX+
A(z) élő Tradescoop by Virtuals ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SCOOP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SCOOP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SCOOP

SCOOP árinformációk

Mi a(z) SCOOP

SCOOP hivatalos webhely

SCOOP tokenomikai adatai

SCOOP árelőrejelzés

Tradescoop by Virtuals Ár (SCOOP)

1 SCOOP-USD élő ár:

$0.00022986
$0.00022986$0.00022986
-16.50%1D
Tradescoop by Virtuals (SCOOP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:47:29 (UTC+8)

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.39%

-16.54%

-8.95%

-8.95%

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SCOOP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SCOOP valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SCOOP változása a következő volt: -2.39% az elmúlt órában, -16.54% az elmúlt 24 órában, és -8.95% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) piaci információk

$ 229.86K
$ 229.86K$ 229.86K

--
----

$ 229.86K
$ 229.86K$ 229.86K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Tradescoop by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 229.86K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SCOOP keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 229.86K.

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) árelőzmények USD

A(z) Tradescoop by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Tradescoop by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Tradescoop by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Tradescoop by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-16.54%
30 nap$ 0+82.07%
60 nap$ 0+35.93%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Tradescoop by Virtuals (SCOOP)

Tradescoop combines proven stock strategies with Web3 tech to help you trade smarter. With 1,000+ users, we’re introducing an AI agent for faster, smarter trades. Enjoy AI-driven insights, blockchain transparency, and a token-based rewards system. Real results, full transparency, smarter trades.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) Erőforrás

Hivatalos webhely

Tradescoop by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Tradescoop by Virtuals (SCOOP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Tradescoop by Virtuals (SCOOP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Tradescoop by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Tradescoop by Virtuals árelőrejelzését most!

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Tradescoop by Virtuals (SCOOP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SCOOP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Tradescoop by Virtuals (SCOOP)

Mennyit ér ma a(z) Tradescoop by Virtuals (SCOOP)?
A(z) élő SCOOP ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SCOOP ára a(z) USD esetében?
A(z) SCOOP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Tradescoop by Virtuals piaci plafonja?
A(z) SCOOP piaci plafonja $ 229.86K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SCOOP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SCOOP keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) SCOOP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SCOOP mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) SCOOP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SCOOP mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) SCOOP kereskedési volumene?
A(z) SCOOP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SCOOP ára emelkedni fog idén?
A(z) SCOOP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SCOOP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:47:29 (UTC+8)

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

