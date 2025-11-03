TőzsdeDEX+
A(z) élő Tradable Singapore Fintech SSL ár ma 1 USD. Kövesd nyomon a(z) PC0000023 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PC0000023 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PC0000023

PC0000023 árinformációk

Mi a(z) PC0000023

PC0000023 hivatalos webhely

PC0000023 tokenomikai adatai

PC0000023 árelőrejelzés

Tradable Singapore Fintech SSL Ár (PC0000023)

Nem listázott

1 PC0000023-USD élő ár:

$1
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:47:21 (UTC+8)

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.0
24h alacsony
$ 1.0
24h magas

$ 1.0
$ 1.0
$ 1.0
$ 1.0
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) valós idejű ár: $1. Az elmúlt 24 órában, a(z)PC0000023 legalacsonyabb ára $ 1.0, legmagasabb ára pedig $ 1.0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PC0000023 valaha volt legmagasabb ára $ 1.0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PC0000023 változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) piaci információk

$ 100.85M
--
$ 100.85M
100.85M
100,846,154.0
A(z) Tradable Singapore Fintech SSL jelenlegi piaci plafonja $ 100.85M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PC0000023 keringésben lévő tokenszáma 100.85M, és a teljes tokenszám 100846154.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 100.85M.

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) árelőzmények USD

A(z) Tradable Singapore Fintech SSLUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.0.
A(z) Tradable Singapore Fintech SSL USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.0000000000.
A(z) Tradable Singapore Fintech SSL USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.0000000000.
A(z) Tradable Singapore Fintech SSL USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0.00.00%
30 nap$ 0.00000000000.00%
60 nap$ 0.00000000000.00%
90 nap$ 0.00.00%

Mi a(z) Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Erőforrás

Hivatalos webhely

Tradable Singapore Fintech SSL árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Tradable Singapore Fintech SSL rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Tradable Singapore Fintech SSL árelőrejelzését most!

PC0000023 helyi valutákra

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PC0000023 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Mennyit ér ma a(z) Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)?
A(z) élő PC0000023 ár a(z) USD esetében 1.0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PC0000023 ára a(z) USD esetében?
A(z) PC0000023 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Tradable Singapore Fintech SSL piaci plafonja?
A(z) PC0000023 piaci plafonja $ 100.85M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PC0000023 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PC0000023 keringésben lévő tokenszáma 100.85M USD.
Mi volt a(z) PC0000023 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PC0000023 mindenkori legmagasabb ára 1.0 USD.
Mi volt a(z) PC0000023 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PC0000023 mindenkori legalacsonyabb ára 1.0 USD.
Mekkora a(z) PC0000023 kereskedési volumene?
A(z) PC0000023 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PC0000023 ára emelkedni fog idén?
A(z) PC0000023 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PC0000023 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:47:21 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,800.07
$3,733.23
$177.42
$1.0571
$0.9999
$107,800.07
$3,733.23
$177.42
$85.85
$2.4375
$0.00000
$0.00000
$0.0323
$0.05649
$0.10343
$0.000000001876
$0.0000522
$0.00005610
$0.0009951
$0.0000350
