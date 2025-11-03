Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24h alacsony $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24h magas 24h alacsony $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24h magas $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Minden idők csúcspontja $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Legalacsonyabb ár $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Árváltozás (1H) 0.00% Árváltozás (1D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) valós idejű ár: $1. Az elmúlt 24 órában, a(z)PC0000023 legalacsonyabb ára $ 1.0, legmagasabb ára pedig $ 1.0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PC0000023 valaha volt legmagasabb ára $ 1.0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PC0000023 változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) piaci információk

Piaci érték $ 100.85M$ 100.85M $ 100.85M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 100.85M$ 100.85M $ 100.85M Forgalomban lévő készlet 100.85M 100.85M 100.85M Teljes tokenszám 100,846,154.0 100,846,154.0 100,846,154.0

A(z) Tradable Singapore Fintech SSL jelenlegi piaci plafonja $ 100.85M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PC0000023 keringésben lévő tokenszáma 100.85M, és a teljes tokenszám 100846154.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 100.85M.