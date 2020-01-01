Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) tokennel kapcsolatos információk This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments. Hivatalos webhely: https://www.tradable.xyz/ Vásárolj most PC0000031 tokent!

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Teljes tokenszám: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Keringésben lévő tokenszám: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Minden idők csúcspontja: $ 189,500,000 $ 189,500,000 $ 189,500,000 Minden idők mélypontja: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Jelenlegi ár: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 További tudnivalók a(z) Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) áráról

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PC0000031 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PC0000031 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PC0000031 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PC0000031 token élő árfolyamát!

PC0000031 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PC0000031 kapcsán? PC0000031-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PC0000031 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

