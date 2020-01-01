TrackedBio (TRACKEDBIO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TrackedBio (TRACKEDBIO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TrackedBio (TRACKEDBIO) tokennel kapcsolatos információk We are automating behavioral phenotyping at scale at each stage of the therapeutics discovery process for the longevity field. Currently we have three products: TrackedFlyBox, TrackedMouseWatcher, and TrackedGait, each respectively analyzing fruit flies, mice, and humans for each stage of this process. Our products can either be used in our client's facilities, or they can request we perform experiments as a CRO. Hivatalos webhely: https://www.trackedbio.com Fehér könyv: https://www.trackedbiodesci.com/TBioWhitepaper.pdf Vásárolj most TRACKEDBIO tokent!

TrackedBio (TRACKEDBIO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TrackedBio (TRACKEDBIO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 80.75K $ 80.75K $ 80.75K Teljes tokenszám: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 990.90M $ 990.90M $ 990.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 81.48K $ 81.48K $ 81.48K Minden idők csúcspontja: $ 0.01255767 $ 0.01255767 $ 0.01255767 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) TrackedBio (TRACKEDBIO) áráról

TrackedBio (TRACKEDBIO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TrackedBio (TRACKEDBIO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRACKEDBIO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TRACKEDBIO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TRACKEDBIO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRACKEDBIO token élő árfolyamát!

TRACKEDBIO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TRACKEDBIO kapcsán? TRACKEDBIO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TRACKEDBIO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

