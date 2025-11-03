TőzsdeDEX+
A(z) élő Tracer ár ma 0.00565427 USD. Kövesd nyomon a(z) TRCR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TRCR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TRCR

TRCR árinformációk

Mi a(z) TRCR

TRCR fehér könyv

TRCR hivatalos webhely

TRCR tokenomikai adatai

TRCR árelőrejelzés

Tracer Logó

Tracer Ár (TRCR)

Nem listázott

1 TRCR-USD élő ár:

$0.00565427
+0.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Tracer (TRCR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:47:14 (UTC+8)

Tracer (TRCR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00550521
24h alacsony
$ 0.00568548
24h magas

$ 0.00550521
$ 0.00568548
$ 0.00622076
$ 0.00550038
-0.42%

+0.13%

-0.76%

-0.76%

Tracer (TRCR) valós idejű ár: $0.00565427. Az elmúlt 24 órában, a(z)TRCR legalacsonyabb ára $ 0.00550521, legmagasabb ára pedig $ 0.00568548 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TRCR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00622076, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00550038 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TRCR változása a következő volt: -0.42% az elmúlt órában, +0.13% az elmúlt 24 órában, és -0.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tracer (TRCR) piaci információk

$ 4.29M
--
$ 70.68M
757.87M
12,500,000,000.0
A(z) Tracer jelenlegi piaci plafonja $ 4.29M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TRCR keringésben lévő tokenszáma 757.87M, és a teljes tokenszám 12500000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 70.68M.

Tracer (TRCR) árelőzmények USD

A(z) TracerUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Tracer USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0002993687.
A(z) Tracer USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Tracer USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.13%
30 nap$ -0.0002993687-5.29%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Tracer (TRCR)

Tracer is a blockchain-based infrastructure project designed to bring trust and liquidity to the carbon removal credit market. It leverages a dual-token model, TRCR and Carrot, to provide transparent funding, incentivize participation, and enable decentralized governance. By aligning blockchain technology with verified carbon removal projects, Tracer creates a scalable ecosystem for buyers and sellers of carbon credits.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Tracer (TRCR) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Tracer árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Tracer (TRCR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Tracer (TRCR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Tracer rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Tracer árelőrejelzését most!

TRCR helyi valutákra

Tracer (TRCR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Tracer (TRCR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TRCR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Tracer (TRCR)

Mennyit ér ma a(z) Tracer (TRCR)?
A(z) élő TRCR ár a(z) USD esetében 0.00565427 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TRCR ára a(z) USD esetében?
A(z) TRCR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00565427. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Tracer piaci plafonja?
A(z) TRCR piaci plafonja $ 4.29M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TRCR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TRCR keringésben lévő tokenszáma 757.87M USD.
Mi volt a(z) TRCR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TRCR mindenkori legmagasabb ára 0.00622076 USD.
Mi volt a(z) TRCR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TRCR mindenkori legalacsonyabb ára 0.00550038 USD.
Mekkora a(z) TRCR kereskedési volumene?
A(z) TRCR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TRCR ára emelkedni fog idén?
A(z) TRCR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TRCR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:47:14 (UTC+8)

Tracer (TRCR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,800.07
$3,733.23
$177.42
$1.0571
$0.9999
$107,800.07
$3,733.23
$177.42
$85.85
$2.4375
$0.00000
$0.00000
$0.0323
$0.05649
$0.10343
$0.000000001876
$0.0000522
$0.00005610
$0.0009951
$0.0000350
