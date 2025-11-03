Tracer (TRCR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00550521 24h alacsony $ 0.00568548 24h magas Legalacsonyabb ár $ 0.00550038 Árváltozás (1H) -0.42% Árváltozás (1D) +0.13% Árváltozás (7D) -0.76%

Tracer (TRCR) valós idejű ár: $0.00565427. Az elmúlt 24 órában, a(z)TRCR legalacsonyabb ára $ 0.00550521, legmagasabb ára pedig $ 0.00568548 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TRCR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00622076, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00550038 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TRCR változása a következő volt: -0.42% az elmúlt órában, +0.13% az elmúlt 24 órában, és -0.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tracer (TRCR) piaci információk

Piaci érték $ 4.29M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 70.68M Forgalomban lévő készlet 757.87M Teljes tokenszám 12,500,000,000.0

A(z) Tracer jelenlegi piaci plafonja $ 4.29M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TRCR keringésben lévő tokenszáma 757.87M, és a teljes tokenszám 12500000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 70.68M.