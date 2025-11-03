TQQQ xStock (TQQQX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 117.78 24h alacsony $ 120.57 24h magas Minden idők csúcspontja $ 235.95 Legalacsonyabb ár $ 82.33 Árváltozás (1H) +0.02% Árváltozás (1D) +1.13% Árváltozás (7D) +4.65%

TQQQ xStock (TQQQX) valós idejű ár: $119.11. Az elmúlt 24 órában, a(z)TQQQX legalacsonyabb ára $ 117.78, legmagasabb ára pedig $ 120.57 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TQQQX valaha volt legmagasabb ára $ 235.95, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 82.33 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TQQQX változása a következő volt: +0.02% az elmúlt órában, +1.13% az elmúlt 24 órában, és +4.65% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TQQQ xStock (TQQQX) piaci információk

Piaci érték $ 1.11M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.45M Forgalomban lévő készlet 9.30K Teljes tokenszám 37,362.047864306

A(z) TQQQ xStock jelenlegi piaci plafonja $ 1.11M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TQQQX keringésben lévő tokenszáma 9.30K, és a teljes tokenszám 37362.047864306. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.45M.