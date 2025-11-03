TőzsdeDEX+
A(z) élő TQQQ xStock ár ma 119.11 USD. Kövesd nyomon a(z) TQQQX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TQQQX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő TQQQ xStock ár ma 119.11 USD. Kövesd nyomon a(z) TQQQX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TQQQX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TQQQX

TQQQX árinformációk

Mi a(z) TQQQX

TQQQX fehér könyv

TQQQX hivatalos webhely

TQQQX tokenomikai adatai

TQQQX árelőrejelzés

TQQQ xStock Logó

TQQQ xStock Ár (TQQQX)

Nem listázott

1 TQQQX-USD élő ár:

$119.08
$119.08$119.08
+0.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
TQQQ xStock (TQQQX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:47:06 (UTC+8)

TQQQ xStock (TQQQX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 117.78
$ 117.78$ 117.78
24h alacsony
$ 120.57
$ 120.57$ 120.57
24h magas

$ 117.78
$ 117.78$ 117.78

$ 120.57
$ 120.57$ 120.57

$ 235.95
$ 235.95$ 235.95

$ 82.33
$ 82.33$ 82.33

+0.02%

+1.13%

+4.65%

+4.65%

TQQQ xStock (TQQQX) valós idejű ár: $119.11. Az elmúlt 24 órában, a(z)TQQQX legalacsonyabb ára $ 117.78, legmagasabb ára pedig $ 120.57 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TQQQX valaha volt legmagasabb ára $ 235.95, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 82.33 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TQQQX változása a következő volt: +0.02% az elmúlt órában, +1.13% az elmúlt 24 órában, és +4.65% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TQQQ xStock (TQQQX) piaci információk

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

--
----

$ 4.45M
$ 4.45M$ 4.45M

9.30K
9.30K 9.30K

37,362.047864306
37,362.047864306 37,362.047864306

A(z) TQQQ xStock jelenlegi piaci plafonja $ 1.11M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TQQQX keringésben lévő tokenszáma 9.30K, és a teljes tokenszám 37362.047864306. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.45M.

TQQQ xStock (TQQQX) árelőzmények USD

A(z) TQQQ xStockUSD mai árváltozása a következő volt: $ +1.33.
A(z) TQQQ xStock USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +16.0991696420.
A(z) TQQQ xStock USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +39.9404773730.
A(z) TQQQ xStock USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +31.69733575524403.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +1.33+1.13%
30 nap$ +16.0991696420+13.52%
60 nap$ +39.9404773730+33.53%
90 nap$ +31.69733575524403+36.26%

Mi a(z) TQQQ xStock (TQQQX)

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

TQQQ xStock (TQQQX) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

TQQQ xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) TQQQ xStock (TQQQX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) TQQQ xStock (TQQQX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) TQQQ xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) TQQQ xStock árelőrejelzését most!

TQQQX helyi valutákra

TQQQ xStock (TQQQX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) TQQQ xStock (TQQQX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TQQQX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: TQQQ xStock (TQQQX)

Mennyit ér ma a(z) TQQQ xStock (TQQQX)?
A(z) élő TQQQX ár a(z) USD esetében 119.11 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TQQQX ára a(z) USD esetében?
A(z) TQQQX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 119.11. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) TQQQ xStock piaci plafonja?
A(z) TQQQX piaci plafonja $ 1.11M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TQQQX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TQQQX keringésben lévő tokenszáma 9.30K USD.
Mi volt a(z) TQQQX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TQQQX mindenkori legmagasabb ára 235.95 USD.
Mi volt a(z) TQQQX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TQQQX mindenkori legalacsonyabb ára 82.33 USD.
Mekkora a(z) TQQQX kereskedési volumene?
A(z) TQQQX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TQQQX ára emelkedni fog idén?
A(z) TQQQX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TQQQX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:47:06 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

