Totakeke (TOTAKEKE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00283601$ 0.00283601 $ 0.00283601 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.57% Árváltozás (1D) +0.02% Árváltozás (7D) -79.06% Árváltozás (7D) -79.06%

Totakeke (TOTAKEKE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TOTAKEKE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TOTAKEKE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00283601, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TOTAKEKE változása a következő volt: -0.57% az elmúlt órában, +0.02% az elmúlt 24 órában, és -79.06% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Totakeke (TOTAKEKE) piaci információk

Piaci érték $ 56.42K$ 56.42K $ 56.42K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 56.42K$ 56.42K $ 56.42K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Totakeke jelenlegi piaci plafonja $ 56.42K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TOTAKEKE keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 56.42K.