Torus (TORUS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Torus (TORUS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Torus (TORUS) tokennel kapcsolatos információk Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function. Hivatalos webhely: https://torus.network/ Fehér könyv: https://docs.torus.network/ Vásárolj most TORUS tokent!

Torus (TORUS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Torus (TORUS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.27M $ 15.27M $ 15.27M Teljes tokenszám: $ 144.00M $ 144.00M $ 144.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 68.41M $ 68.41M $ 68.41M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 32.14M $ 32.14M $ 32.14M Minden idők csúcspontja: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 Minden idők mélypontja: $ 0.100263 $ 0.100263 $ 0.100263 Jelenlegi ár: $ 0.223228 $ 0.223228 $ 0.223228 További tudnivalók a(z) Torus (TORUS) áráról

Torus (TORUS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Torus (TORUS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TORUS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TORUS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TORUS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TORUS token élő árfolyamát!

TORUS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TORUS kapcsán? TORUS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TORUS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

