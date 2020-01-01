Tortuga Staked Aptos (TAPT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tortuga Staked Aptos (TAPT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tortuga Staked Aptos (TAPT) tokennel kapcsolatos információk Tortuga Finance: -enables anyone to stake on Aptos, even if you don't have 1 million APT -allows you to stake with one click -enables stakers to stay staked while participating in DeFi As you hold tAPT, more rewards will accrue to the protocol. Later, trading out of tAPT or unstaking your tAPT will return some rewards earned through staking. Hivatalos webhely: https://tortuga.finance/ Vásárolj most TAPT tokent!

Tortuga Staked Aptos (TAPT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tortuga Staked Aptos (TAPT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 92.60K $ 92.60K $ 92.60K Teljes tokenszám: $ 18.44K $ 18.44K $ 18.44K Keringésben lévő tokenszám: $ 18.44K $ 18.44K $ 18.44K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 92.60K $ 92.60K $ 92.60K Minden idők csúcspontja: $ 38.0 $ 38.0 $ 38.0 Minden idők mélypontja: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 Jelenlegi ár: $ 5.03 $ 5.03 $ 5.03 További tudnivalók a(z) Tortuga Staked Aptos (TAPT) áráról

Tortuga Staked Aptos (TAPT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tortuga Staked Aptos (TAPT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TAPT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TAPT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TAPT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TAPT token élő árfolyamát!

