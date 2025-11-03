TOP HAT (TOPHAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00174672 $ 0.00174672 $ 0.00174672 24h alacsony $ 0.0018649 $ 0.0018649 $ 0.0018649 24h magas 24h alacsony $ 0.00174672$ 0.00174672 $ 0.00174672 24h magas $ 0.0018649$ 0.0018649 $ 0.0018649 Minden idők csúcspontja $ 0.00297249$ 0.00297249 $ 0.00297249 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +1.04% Árváltozás (1D) -1.76% Árváltozás (7D) -6.97% Árváltozás (7D) -6.97%

TOP HAT (TOPHAT) valós idejű ár: $0.00179185. Az elmúlt 24 órában, a(z)TOPHAT legalacsonyabb ára $ 0.00174672, legmagasabb ára pedig $ 0.0018649 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TOPHAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00297249, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TOPHAT változása a következő volt: +1.04% az elmúlt órában, -1.76% az elmúlt 24 órában, és -6.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TOP HAT (TOPHAT) piaci információk

Piaci érték $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Forgalomban lévő készlet 963.09M 963.09M 963.09M Teljes tokenszám 963,094,445.0 963,094,445.0 963,094,445.0

A(z) TOP HAT jelenlegi piaci plafonja $ 1.73M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TOPHAT keringésben lévő tokenszáma 963.09M, és a teljes tokenszám 963094445.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.73M.